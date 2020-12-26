سلالة كورونا الجديدة تدق أبواب فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابة فرنسي، عاد في الآونة الأخيرة من لندن، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه جرى اكتشاف الحالة- وهي الأولى في فرنسا- في مدينة تور.



وأفادت بأن الرجل وصل من لندن في 19 ديسمبر/كانون الأول ويخضع لعزل ذاتي ويشعر بأنه بخير.

من جانب آخر أعلنت باريس، الخميس الماضي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من عوارض فيروس كورونا وخرج من العزل.

قال قصر الإليزيه، في بيان، إن ماكرون يمكنه الآن إنهاء الحجر الصحي بعدما عزل نفسه لسبعة أيام.

سلالة كورونا الجديدة

وأمس الجمعة، منظمة الصحة العالمية، عن معلومات مهمة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوجي، عبر "تويتر": "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-202012/01".

وأكد أن "تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي (تسمح تكوين دائرة من الأصدقاء خلال الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية)".

وكشف كلوجي عن معلومة خطيرة، قد تبين اختلافا جوهريا بين السلالة الجديدة والفيروس الأصلي لكورونا، فقال: "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".



وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة"، مشددا على أن "التضامن مفتاح".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن اكتشاف 3 سلالات جديدة من فيروس كورونا.