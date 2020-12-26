شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد مهمة للعسل أبرزها صحة القلب والشعر والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد العسل في رفع مستوى الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول السيئ في الجسم، غالبًا ما يشار إلى العسل باسم الرحيق الذهبي ويقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم والقلب، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يمكن أن تتراوح الفوائد الصحية من العناية بالبشرة إلى العناية بالشعر وغيرها من الفوائد خاصة خلال فصل الشتاء ورفع قدرة الجهاز المناعى.

5 فوائد صحية للعسلفيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يقدمها العسل:

يقلل الالتهاب: يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا يمكن استخدامه لعلاج الجروح والتخلص من البكتيريا التي قد تكون موجودة أو تتفاقم على سطح الجرح، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تزيد من تهدئة الجرح وعلاجه.

بديل للسكر: على الرغم من أن العسل يحتوي على نصيبه العادل من السعرات الحرارية ، إلا أن العسل يعتبر بديلًا صحيًا للسكر لأنه يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية من السكر. لذلك يمكن استخدامه كبديل لنفسه.

صحة القلب: العسل مصدر غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وحتى إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم. إن التحكم الجيد في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول يفيد القلب بشكل مباشر وله آثار خارقة على صحة القلب.

صحي للبشرة: باستخدام العسل لعلاج مشاكل الجلد وإدراجه كجزء من روتين البشرة ، يمكن للعسل أن يفعل المعجزات للبشرة إذا تم تطبيقه بانتظام ، يمكن أن يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها ونضارتها وشبابها.

صديق للوزن: يمكن أن يشكل السكر عائقًا أمام نجاح أي خطة للتحكم في الوزن إذا تم تناوله بمعدل غير خاضع للرقابة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم. يمكن أن يؤدي تراكم الدهون إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن غير الصحية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.