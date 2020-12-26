ستُصدم إن علمت أن هذه النصائح الغذائية.. غير دقيقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - كثيراً ما كنا نسمع عن العديد من النصائح الطبية والغذائية في حال رغبتنا باتباع نظام غذائي صحي إن كان لإنقاص الوزن، أو إن كان لكسب المزيد من العضلات.

ولكن سسنفاجأ في هذا المقال بأن العديد مما كنا نعتبره من قواعد الأنظمة الغذائية ما هو إلا أوهام، ولن تقدم لنا فائدة نرجوها، وقد استعرض موقع (arabic post) أشهر 8 مقولات غير دقيقة في عالم التغذية من مصادر طبية موثوقة:

تخفيض السعرات الحرارية هو كل ما يهم لفقدان الوزن

على الرغم من أنَّ تناول سعرات حرارية أقل قد يساهم فعلاً في نقصان الوزن، فإنه ليس الشيء الوحيد المهم.

حتى في حالة اتباعك نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية، لا يزال هناك العديد من العوامل التي قد تلعب دوراً في زيادة وزنك مثل الاختلالات الهرمونية، والحالات الصحية مثل قصور الغدة الدرقية واستخدام بعض أنواع الأدوية والوراثة.

إضافة إلى ذلك فإن المحاولات المحمومة لإنقاص الوزن باستخدام هذه الطريقة تدفع الناس إلى التركيز على عدد السعرات الحرارية في أطعمتهم دون أن يأخذوا قيمتها الغذائية بعين الاعتبار.

وبالتالي يمكن أن يميل كثير من الأشخاص إلى اختيار أطعمة منخفضة السعرات الحرارية ولا تلبي احتياجاتهم الغذائية اليومية من الدهون والبروتين والألياف وغيرها، هذا سيؤدي إلى مشاكل بالصحة العامة، كما أن الأشخاص الذين يتبعون هذه الأنظمة الغذائية أكثر عرضة لاكتساب الوزن ثانية بشكل سريع بمجرد عودتهم لنظامهم الغذائي السابق.

الأطعمة الغنية بالدهون غير صحية

على الرغم من أن هذه النظرية قديمة وخاطئة تماماً، فإن العديد من الناس لا يزالون يخشون الأطعمة الغنية بالدهون ويتبعون أنظمة غذائية منخفضة الدهون؛ على أمل أن ذلك سيكون مفيداً لصحتهم بشكل عام.

لكن في الحقيقة تعتبر الدهون الصحية جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتكامل، وقد تم الربط بين اتباع الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون والمخاطر الصحية مثل متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

علاوة على ذلك أثبتت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، أنها فعالة أكثر من الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، شرط أن يتم تناولها بتوازن وضمن نظام متكامل.

الإفطار أهم وجبة في اليوم

منذ نعومة أظافرنا نسمع أن وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، لكن تلك خرافة أخرى في عالم التغذية.

تشير الأبحاث إلى أن إهمال وجبة الإفطار قد يؤدي إلى انخفاض السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم، علاوة على ذلك، فإنه من المفيد للصحة العامة اتباع نظام الصيام المتقطع الذي يتم خلاله إما تخطي وجبة الإفطار وإما تناولها في وقت لاحق من اليوم.

لكن ضع في اعتبارك أن هذا لا ينطبق على الأطفال والمراهقين أو الذين لديهم احتياجات غذائية أكبر من المعتاد، مثل النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

وبجميع الأحوال، إذا كنت من محبي وجبة الإفطار فلا بأس بتناولها، أما إذا لم تكن كذلك فمن المهم أن تعلم أنك لم تتخلَّ عن أهم وجبة في اليوم كما يشاع.

تناول وجبات صغيرة

إنَّ تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر على مدار اليوم طريقة يستخدمها كثير من الناس لزيادة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

ومع ذلك، إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، فإن اتباع هذه الطريقة غير ضروري طالما تحصل على احتياجاتك من الطاقة.

ومع ذلك، فقد يكون ذلك مفيداً للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل مرض السكري، ومرض الشريان التاجي، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، وكذلك فإن النساء الحوامل قد يستفدن من تناول عدد وجباتٍ أكبر خلال اليوم.

المُحلّيات الصناعية صحية

أدى الاهتمام المتزايد بالأطعمة منخفضة السعرات ومنخفضة الكربوهيدرات والخالية من السكر إلى زيادة المنتجات التي تحتوي على مواد تحلية غير مغذية

في حين أنه من الواضح أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض، إلا أنَّ تناول المُحلّيات الصناعية له مخاطره السلبية أيضاً.

على سبيل المثال، قد يؤدي تناولها إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق إحداث تحولات سلبية في بكتيريا الأمعاء وتعزيز عدم انتظام سكر الدم.

مع ذلك فإن البحث في هذا المجال مستمر، وهناك حاجة لدراسات مستقبلية عالية الجودة للتأكد من الآثار السلبية للمُحليات.

البطاطا غير صحية

غالباً ما تصنَّف البطاطا البيضاء على أنها “غير صحية”، حيث يتجنبها العديد من الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم أو تحسين صحتهم العامة.

في حين أنَّ تناول الكثير من أي طعام- وضمن ذلك البطاطا- يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، إلا أن البطاطا مُغذية للغاية إذا تم تناولها باعتدال.

تعد البطاطس البيضاء مصدراً ممتازاً للعديد من العناصر الغذائية، من ضمنها البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف، وفقاً لما ورد في موقع Healthline.

إضافة إلى ذلك، فهي تعطيك شعوراً بالشبع أكثر من مصادر الكربوهيدرات الأخرى مثل الأرز والمعكرونة. فقط تذكَّر أن تستمتع بالبطاطس المخبوزة أو المحمصة وأن تبتعد عن البطاطا المقلية.

الأطعمة قليلة الدسم بدائل صحية

عندما تذهب إلى متجر البقالة ستجد مجموعة متنوعة من المنتجات الموصوفة بأنها “خفيفة” و”قليلة الدسم” و”خالية من الدهون”.

رغم أن هذه المنتجات مُغرية لأولئك الذين يريدون التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، فإنها عادة ما تكون خياراً غير صحي.

أظهرت الأبحاث أن العديد من العناصر الغذائية قليلة الدسم تحتوي على سكر وملح مضاف أكثر بكثير من نظيراتها ذات الدهون العادية.

من الأفضل التخلي عن هذه المنتجات والاستمتاع بدلاً من ذلك بكميات صغيرة من الأطعمة مثل الزبادي كامل الدسم والجبن وزبدة الفستق.

المكملات الغذائية غير مفيدة

رغم أنه من الأفضل دائماً الحصول على جميع العناصر المغذية من الطعام مباشرة، فإنَّ تناوُل المكملات الغذائية ضروري في بعض الحالات.

يمكن أن يؤثر تناول مكملات معينة بشكل إيجابي في صحة أولئك الذين يعانون من حالات صحية مثل مرض السكري من النوع 2، وكذلك أولئك الذين يتناولون الأدوية الشائعة مثل الستاتين وأدوية تحديد النسل.

على سبيل المثال، ثبت أن المكملات التي تحتوي على المغنيسيوم وفيتامين ب، تفيد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 عن طريق تعزيز نسبة السكر في الدم وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالسكري.