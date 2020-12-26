شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف طريقة اختراق فيروس كورونا للدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة بحثية إلى أن فيروس كورونا قد يكون قادرًا على إصابة الدماغ لأنه يحمل بروتينًا قادرًا على اختراق الحاجز في الجزء العلوي من الحبل الشوكي، حيث كشفت التجرية التي أجريت على الفئران أن ضباب دماغ فيروس كورونا قد يكون ناتجًا عن قدرة البروتين "السنبلة" على عبور حاجز الدم داخل الجمجمة.

واكتشف باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية أن الفيروس يتسرب إلى دماغ الفئران، وهى نفس العملية التي قد تحدث للبشر مما يسبب الضرر العصبي لفيروس كورونا والذى قد يستمر لفترة طويلة جدًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news وجد باحثون من جامعة واشنطن أن البروتين الشائك للفيروس ، الذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا البشرية ، يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي لدى الفئران ، آخذا الفيروس معه، ويعتقدون أن نفس العملية قد تحدث عند الأشخاص، وهو ما قد يفسر بعض الأعراض غير العادية لفيروس كورونا ، مثل الصداع وضباب الدماغ وحتى النوبات.

عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، فإن جهاز المناعة لديه يستهدف ويهاجم البروتينات الشوكية ، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب لأن الأنسجة السليمة تتضرر في بعض الأحيان في هذه العملية.

يستهدف كورونا عادةً الرئتين والجهاز التنفسي ، ولهذا السبب فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي السعال وضيق التنفس واحتياج العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى التنفس الصناعي، ومع ذلك ، يعتقد الباحثون في واشنطن أن البروتينات الشائكة تتسرب أيضًا إلى الدماغ لدى بعض المرضى وتسبب الالتهاب وحذروا من أن الضرر العصبي قد يستمر لفترة طويلة جدا.

والحاجز الدموي الدماغي عبارة عن طبقة معبأة بإحكام من الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية في الدماغ والحبل الشوكي، من المفترض أن تعمل كمرشح بين العضو وبقية الجسم ، مما يسمح فقط للمواد الغذائية الأساسية بالمرور وإبعاد السموم ومسببات الأمراض.

توصلت دراسة إلى أن كوفيد -19 يمكن أن يسبب الشلل لدى الأطفال في حالات نادرة لأن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحبل الشوكي، حيث نظر الباحثون في جامعة مانشستر في الأعراض العصبية في 38 حالة غير عادية من فيروس كورونا تحت سن 18 عامًا، كما تم اكتشاف أن فيروس كورونا يسبب مشاكل عصبية لدى المرضى البالغين، مع الهذيان والسكتات الدماغية من بين المشاكل المبلغ عنها.