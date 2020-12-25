المغرب يسجل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الجمعة، عن تسجيل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت معطيات وزارة الصحة المغربية أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 428193 حالة في المغرب. وذكرت الوزارة المغربية أنه تم رصد 118 حالة خطيرة أو حرجة، ووصل معدل شغل أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 إلى 39.4%. كما أعلنت عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7170 حالة. وتم التأكد من 3192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 391920. وبلغت نسبة التعافي 91.5%.

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