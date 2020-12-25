اليونان تتلقى أول دفعة من لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت اليونان أول دفعة من لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكورونا، الجمعة، وقوامها 9700 جرعة، قادمة من بلغاريا.
ورافقت الشرطة اليونانية الشاحنات المحملة باللقاح من معبر كولاتا-بروماتشوناس الحدودي مع بلغاريا في طريقها إلى أثينا، على بعد نحو 600 كيلومتر .
ومن المقرر أن تصل هذه الدفعة من اللقاح إلى أحد مستشفيات العاصمة اليونانية أثينا.
ومن المتوقع أن تتلقى أول جرعة من اللقاح يوم الأحد المقبل، ممرضة تعمل في مستشفى بالعاصمة اليونانية أثينا لمعالجة مرضى الفيروس الفتاك ورجل بدار للمسنين.
كما سيتم تطعيم الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقا لما ذكره التليفزيون الرسمى .
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