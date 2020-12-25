شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: مئات الأشخاص فى الولايات المتحدة قد يكونون مصابين بسلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الباحثون الذين يدرسون السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا أنها وصلت على الأرجح إلى الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر، وأن العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة قد يكونون مصابين بالفعل.

ووفقا لشبكة " CNN"، قال مايكل ووربي ، رئيس قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا الأمريكية : "قد نستطيع القول إنه ربما يكون في مئات الأشخاص الآن مصابين بالسلالة الجديدة"، ومن المحتمل جدًا أنه وصل عدة مرات في أماكن متعددة".



مئاب الأمريكين قد يكونوا مصابين بفيروس كوروان الجديد

وتتبع علماء بريطانيون أول ظهور معروف للسلالة الجديدة إلى 20 سبتمبر في مقاطعة كنت ، جنوب شرق لندن، ووفقا للباحثين، فإنهم يقدرون أن الفيروس كان سيصل إلى الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر.

قام العلماء ، بالإضافة إلى آخرين في جميع أنحاء العالم، بمسح التتابعات الجينية لفيروس كورونا في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أي منها يتطابق مع البديل البريطاني، وحتى الآن ، لم يعثروا على أي شيء ، لكنهم يقولون إن هذا محتمل لأن نظام المراقبة الأمريكي لا يمسك بهم.

وقال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي: "تحتاج حقًا إلى افتراض أن السلالة هنا بالفعل ، وبالتأكيد ليست السلالة السائدة، ولكن لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كانت موجودة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، في موجز علمي نُشر على موقعها الإلكتروني ، إنه لم يتم تحديد متغير فيروس كورونا في المملكة المتحدة من خلال جهود التسلسل في الولايات المتحدة، ومع ذلك ، يقول التقرير ، تم تسلسل حوالي 51000 حالة فقط من أصل 17 مليون حالة في الولايات المتحدة تم تسجيلها - أقل من نصف بالمائة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "بالنظر إلى الجزء الصغير من الإصابات الأمريكية التي تم تسلسلها، يمكن أن تكون السلالة الجديدة موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة دون اكتشافه".

لاكتشاف الطفرات الجديدة للفيروس ، يتم جمع العينات من المرضى المصابين ثم تخضع للتسلسل الجيني ، بالنظر إلى ترتيب الحروف في الشفرة الجينية لأي شيء جديد، ولكن في الولايات المتحدة ، يمر عدد صغير نسبيًا من العينات بهذه العملية.

منذ 15 (نوفمبر) - وهو الوقت الذي ربما وصل فيه البديل البريطاني إلى الولايات المتحدة، تم إجراء التسلسل الجيني للفيروسات الموجودة في حوالي 300 شخص في الولايات المتحدة وحوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة ، على حد قول العلماء.

يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض على موقعه على الإنترنت أنه من بين حوالي 275000 تسلسل كامل للجينوم في قواعد البيانات العامة ، 51000 من الولايات المتحدة ، و 125000 من المملكة المتحدة.

هذا الاختلاف مذهل بشكل خاص بالنظر إلى عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة - أكثر من 18 مليون - مقارنة بأكثر من 2.1 مليون في المملكة المتحدة.

يقول مسؤولو الصحة إن الأبحاث التي أجريت حتى الآن تظهر أن التغييرات تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال، لكن لا يبدو أن البديل يسبب مرضًا أكثر خطورة، ويقولون أيضًا أنه في هذه المرحلة ، يبدو أن اللقاح سيظل يعمل ضد البديل البريطاني.

في الشهر الماضي ، أطلق مركز السيطرة على الأمراض برنامج مراقبة الإجهاد حيث سترسل الولايات 10 عينات على الأقل كل أسبوعين لتحليلها. وتتوقع الوكالة أن يتم تنفيذ البرنامج بالكامل في يناير.