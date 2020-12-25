كورونا يفرض إغلاقا ثالثا في النمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ السبت الإغلاق الاقتصادي الثالث في النمسا بسبب تفشي وباء كورونا، ويستمر إغلاق العديد من المتاجر مدة 3 أسابيع.
وفضلا عن ذلك تطبق السلطات قيود الاتصال والخروج حتى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل على أقل تقدير.
وتسعى السلطات الحكومية بهذا الإجراء إلى مزيد من الحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحياة العامة أغلقت مؤخرا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني حتى أوائل الشهر الجاري.
وانخفضت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ ذلك الحين بشكل كبير.
وسجلت الإحصاءات خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 160 إصابة بالعدوى لكل 100 ألف نسمة في النمسا.
وعلى العكس من الأوضاع في الأشهر السابقة فإن نسبة الإصابة الجديدة بالعدوى لمدة سبعة أيام هي حاليا أقل من النسبة المسجلة في ألمانيا.
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