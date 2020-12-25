بعد كورونا.. فيروس "قديم" يظهر في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأكدت أول إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا هذا العام داخل إحدى مزارع الطيور بولاية سكسونيا شرقي البلاد.
ووقعت الإصابة بمزرعة دواجن في منطقة لايبسيجر لاند بالولاية المذكورة.
وقالت وزيرة الصحة بالولاية بيترا كوبينج، الجمعة: "يجب على جميع مربي الطيور الآن الالتزام باللوائح من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور".
وأضافت: "من الصعب للغاية أن نواجه الآن بعد وباء كورونا وحمى الخنازير الأفريقية أزمة ثالثة تمثلها إنفلونزا الطيور".
ووفقا لوزارة الصحة فقد منعت السلطات البيطرية على الفور ممارسة نشاط المزرعة التي عثر فيها على الإصابة.
وأضافت الوزارة أن قتل طيور المزرعة والتخلص منها بدأ بالفعل. ولم يتضح عدد الطيور المصابة.
وإنفلونزا الطيور (H5N1) هي مرض يصيب الطيور في المقام الأول، وتسببه عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا، وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت.
وتعد إنفلونزا الطيور الشديدة الإمراض مرضٌ شديد العدوى، يصيب الطيور البرية والدواجن، ويصيب الإنسان في بعض الأحيان.
وتزامنت جميع الحالات البشرية مع حدوث فاشيات بين الدواجن.
ومنذ أول ظهور له في فيتنام عام 2003، تسبب هذا المرض في إحداث فاشيات ووفيات بشرية في 15 بلدا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، نجم عنها 603 حالات بشرية، بما في ذلك 356 حالة وفاة.
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