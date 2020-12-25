شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة البريطانية المتحورة معدية بنسبة 56% أكثر من الأصلية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة العامة، أن سلالة الفيروس التاجي المتحور التي تنتشر في بريطانيا معدية بنسبة 56 % أكثر من النسخة الأصلية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات الناتجة عنها خلال العام القادم، طبقا لما ورد في موقع medical express.

وشددت الدراسة على أهمية طرح لقاح سريع للمساعدة في منع المزيد من الوفيات، نظرا لأن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب شرق إنجلترا في نوفمبر الماضي، نتج عنها قفزة كبيرة في أعداد المصابين والوفيات مقارنة بعام 2020.

وأشار الباحثون بالدراسة إلى أن إجراءات الإغلاق التي فرضت في إنجلترا، لن تحد من انتشار الإصابات والوفيات جراء السلالة المتحولة، إلا مع اتخاذ قرارات أكثر صرامة بإغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا.

وحذر الباحثون من اتخاذ اية إجراءات تؤدي إلى تخفيف إجراءات المكافحة ،التي سينتج عنها عودة ظهور الفيروس بشكل كبير، لذا شددت الدراسة على أهمية توزيع اللقاح ليكون له تأثير ملموس في معدلات الإصابات والوفيات.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حذر السبت الماضي، من خصائص السلالة الفيروسية الجديدة التي قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 % عن النسخة الأصلية من المرض.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك اعلن عن فاعلية لقاح فايزر الامريكى ضد السلالة المتحورة، مؤكد انه سيتم توفير اللقاح الفعال ضد السلالة البريطانية فى غضون 6 اسابيع.