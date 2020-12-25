شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتسبب فى حالات نادرة من مرض "الفطر الأسود ''بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أطباء في الهند من ارتفاع حالات الإصابة بمرض نادر وقاتل في بعض الأحيان عبر المستشفيات، حيث يعاني مرضى كورونا بسبب ضعف جهاز المناعة.وذكرت التقارير وفقا لموقع " dailystar" أن مرضًا نادرًا من الفطريات السوداء يمكن أن يكون قاتلاً يتم ربطه بشكل متزايد بفيروس كورونا.

وأبلغت المستشفيات في جميع أنحاء الهند، عن ارتفاع أعداد العدوى غير العادية التي تصيب المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب فيروس كورونا.



المرض النادر بالهند

وكانت المستشفيات في نيودلهي أول من أعلن عن حالات الإصابة بالفطريات، وهو مرض فطري أسود ، وعانت العديد من المدن الأخرى الآن من تفشي المرض.

يمكن أن يحدث المرض في أي جزء من الجسم ، ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين إذا تم استنشاقه، ويمكنه أيضًا دخول الجسم من خلال الجروح، والدخول من خلال الجلد الممزق، كما يمكن أن تؤدي هذه العدوى إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا ، كما تؤدي أيضًا إلى العمى،إذا دخلت عن طريق الأنف يمكن أن ينتشر إلى العينين ، ويشل العضلات ويؤدي إلى فقدان البصر.

قال أطباء في الهند إن المرض الفطري القاتل يتسبب فيه فيروس كورونا بسبب ضعف جهاز المناعة لدى المرضى، ففي نيودلهي ، كان هناك أكثر من 20 حالة فى مستشفى واحد .



فحص المرض النادر بالهند

وقال الدكتور مانيش منجال ، كبير الجراحين ،: "نشهد طفرة في كثير من الحالات ... إنه شيء يجب ملاحظته، ففي آخر 15 يومًا ، شهدنا حوالي 18 حالة من حالات الإصابة بالفطريات الفطرية تصل إلى [قسم العيادات الخارجية] وحالات الطوارئ، وقد لقي 4 منهم حتفهم بسبب انتشار المرض في أدمغتهم، وفقد 3 مرضى بصرهم.

وقال الدكتور ديفانج جوبتا ، جراح الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى المدني ، لصحيفة تايمز أوف إنديا: "لقد سجلنا معدل وفيات بنسبة 20٪ (وفيات تسعة من أصل 46 مريضًا)، ففي السنوات الـ 18 الماضية ، رأيت حوالي 20 حالة إصابة غريبة، ولكن في الأشهر التسعة الماضية ، شهدنا 46 حالة من هذا القبيل.



مرض نارد بالهند

"في الغالب المرضى الذين يعانون من انخفاض المناعة بعد الشفاء من فيروس كورونا، حيث يتسبب داء الغشاء المخاطي الجلدي في ظهور بثور أو تقرحات شديدة، مما يؤدي إلى اسوداد أجزاء من الجلد ويسبب التورم، ويمكن أن يتسبب المرض السيئ في تورم واحتقان الوجه وآفات سوداء على جسر الأنف أو داخل الفم.

في الرئتين ، يمكن أن تسبب العدوى حمى وسعال وألمًا في الصدر - أعراض مشابهة لفيروس كورونا نفسه.