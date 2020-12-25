شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أمريكى: لقاح فايزر لكورونا أكثر اللقاحات المسببة للحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير المستشارين العلميين لـ Operation Warp Speed ​​الأمريكية إن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر يسبب تفاعلات حساسية أكثر مما يُلاحظ عادةً من اللقاحات الأخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضاف أن هناك مناقشات بين صانعي اللقاح والمعاهد الوطنية للصحة للنظر في إجراء تجارب إكلينيكية للقاحات لدى السكان الذين يعانون من الحساسية، وأعلن مسئول بالمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لشبكة CNBC أن الولايات المتحدة تبحث في سبب إصابة الناس بردود فعل تحسسية شديدة بعد أخذ لقاح فيروس كورونا.

هناك دراسة حاليًا في مراحل التخطيط المبكرة، ومن المتوقع أن تشمل "عدة مئات" من الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة ، وفقًا لألكيس توجياس ، رئيس فرع الحساسية والربو وبيولوجيا مجرى الهواء في المعهد الوطنى للحساسية والتي ستنطلق تبدأ في الأسابيع القادمة.

قد تبحث الدراسة في اللقاحات التي صنعتها شركة فايزر ومودرنا ، على الرغم من أن ردود الفعل تم الإبلاغ عنها فقط من قبل الأشخاص الذين حصلوا على حقنة فايزر .

أعلنت شركة فايزر الأمريكية عن اتفاقية ثانية مع الحكومة الأمريكية لتزويدها بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا من منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، وترفع هذه الاتفاقية العدد الإجمالي للجرعات التي سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة إلى 200 مليون.

ووفقا لبيان لشركة فايزر عبر موقعها الرسمي، تتوقع الشركات تسليم 200 مليون جرعة كاملة إلى الولايات المتحدة Warp Speedبحلول 31 يوليو 2021 وتماشياً مع الاتفاقية الأصلية المُعلنة في يوليو 2020 ، ستدفع الحكومة الأمريكية 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة إضافية.