شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من تناول لقاح موديرنا لمن خضعوا لعمليات البوتكس والفيلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الامريكية FDA، إلى مضاعفات وآثار جانبية جديدة يسببها لقاح موديرنا الجديد لكورونا، بعد أن تبين حدوث آثار جانبية للأشخاص الذين خضعوا لعمليات تجميلية بالوجة، طبقا لما ورد فى موقع foxnews.

وأشار تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين لديهم حشوات تجميلية للوجه قد يعانون من التورم والالتهابات، بعد تناول جرعات اللقاح، نتيجة حدوث ردود أفعال مناعية من قبل الجسم.

وأكد التقرير أن المشاركين فى التجربة الذين خضعوا لعمليات تجميلية بالوجه مثل حقن البوتكس وغيرها، تعرضوا إلى ردود أفعال مناعية بعد تناول اللقاح، مرجعا ذلك إلى أن استخدام المواد الصناعية فى عمليات التجميل قد ينتج عنها تفاعل مع خصائص اللقاح.

وأكد التقرير سهولة علاج الآثار الجانبية الناجمة من اللقاح، من خلال تسريع جهاز المناعة الذى يسبب الالتهاب عندما تحصل على اللقاح، حيث اقتصرت الآثار على حدوث تورم والتهاب فى المنطقة التي تم حقن مادة الفيلر بها.

وتبين أيضا تعرض الحاصلين على اللقاح بالتهابات بالشفاه نظرا لأنهم خضعوا لعمليات تكبير وتحديد الشفاه المعروفة، حيث أكدت هيئة الغذاء والدواء على جدوى وفاعلية عقاقير الستيرويدات ومضادات الهيستامين لعلاج التورم والالتهابات الناجمة عن اللقاح.

يأتي ذلك بعد أن حصل لقاح موديرنا على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء يوم الجمعة الماضية، كأحد اللقاحات المهمة والتى أثبتت فاعليتها ضد فيروس كورونا.