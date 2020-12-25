شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تحذر من أخبار كورونا الكاذبة والمضللة: تنتشر كالبرق «وأشد فتكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظلت الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي تخوض معاركها ضد الأخبار الزائفة المتعلقة بكوفيد-19، في حين كشفت دراسة أوروبية جديدة أن المعلومات حول كورونا تنتشر بسرعة البرق، كما تبين أن المعلومات الكاذبة والمضللة لها قنوات كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت الدراسة التي شارك فيها 40 عالما وخبيرا من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، من العواقب التي يمكن أن تكون «قاتلة»، حيث يضطر الناس في وقت الأزمات غالبا، إلى اتخاذ قرارات سريعة بينما يحاولون العناية بصحتهم النفسية.

وأوصى الباحثون في الدراسة التي تشرف عليها شبكة استونيا الدولية، ونشرتها صحيفة تربيون اليوم الجمعة، الحكومات بألا تتردد في توزيع البيانات والتصريحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تستغل أفضل ما في هذه المواقع من أجل تحقيق التواصل الفعال.

وقال البروفيسور مارت سوسي، أستاذ حقوق الإنسان بجامعة تالينان، إستونيا، إن المعلومات في السياق المتعلق بالوباء، تنتشر بمستويات مختلفة من البراهين والقدرة على التثبت من صحتها، وغالبا ما يجري توزيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن التوصية الأساسية لكل من المجتمع المدني وقنوات التواصل الاجتماعي تتمثل في ابتكار أساليب لمراجعة وتدقيق الحقائق والمعلومات ونشر النتائج التي يتوصلون إليها باستمرار.

وتابع إن حذف المعلومات بلا تفريق قد يبدو مخرجا سهلا من المشكلة، ولكنه في حقيقة الأمر «منزلق خطير».

وتأتي الدراسة في الوقت الذي تبذل فيه مواقع فيسبوك وتوتير وجوجل قصارى جهدها لمكافحة المعلومات المغلوطة على منصاتها، وذلك عبر مختلف الوسائل، والتي تشمل توعية المستخدمين والمتصفحين لها بالعواقب.