شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اعرف فحوصات سرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، فبعض الحالات المرضية تصاب بسرطان المعدة العلوى والذى يصيب الأجزاء العلوية من المعدة، وهو أكثر الأنواع انتشارا بخلاف سرطان المعدة السفلى، وتتعدد أعراض الإصابة والتى تشمل الانتفاخ والقىء وفقدان الوزن وانعدام الشهية، التى قد تكون مؤشرا كبيرا لإصابتك.

أهم الفحوصات التى يجب إجراؤها عند اصابتك بسرطان المعدة:

1. تنظير المعدة: والذى يتم من خلال إجراء منظار للمعدة للكشف عن أية قرحات معدية داخلية أو كتل ورمية فى الجدار الداخلى، ويتم من خلال اخذ جزعة لفحصها مجهريا.

2.التصوير بالأشعة السينية، والذى يتم من خلال حقن مادة معينة تعمل على فحص المعدة وتصويرها من الداخل للكشف عن اى أورام أو قرح معدية.

3.التصوير المقطعي الذى يساعدك فى الكشف عن انتشار الرسطان والأورام داخل جدار المعدة، من خلا فحص الجدار الداخلى، الذى يحدد مدى سماكته مدى تطور الحالة المرضية.

4. التصوير بالتنظير الداخلى والذى يساعد على الكشف عن مدى تغلغل السرطان في جدار المعدة وفي العقد الليمفاوية.

ويعد من أحد اسباب الاصابة بسرطان المعدة تناول الأطعمة التى تحتوى على مواد معينة مثل الأطعمة المملحة والمدخنة أو التى تحتونى على توابل كثيرة والتى ينتج عن تناولها حدوث تغيرات كيمائية تحولها الى مواد مسرطنة، كما يعد التدخين وتناول الكحوليات من أحد أهم الأسباب فى الاصابة بسرطان المعدة.