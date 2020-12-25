هذه أبرز أعراض تطعيم كورونا.. فاطمئن!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

منذ أن بدأت عمليات توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العديد من دول العالم، كان ثمة أسئلة جديدة مشوبة بالخوف أحيانا.

كان من بين تلك الأسئلة: ما الذي قد يحدث لجسمك بعد تناول لقاح كورونا؟ وكان هناك من يطرح السؤال بغرض التخويف من عمليات التطعيم، لكن كان هناك من طرح السؤال بلسان العلم والبحث عن المعرفة.



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أما لو كان يعلم بدقة شديدة طبيعة الأعراض المحتملة التي قد تصيبه، فحينها سوف يكون هادئا في التعامل مع أي من تلك الأعراض التي قد تصيبه بعد التطعيم، بل لعل ذلك يكون إشارة على فاعلية التطعيم، الذي يستهدف حمايته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هل تصمد لقاحات كورونا أمام تحورات الفيروس؟



وحين يجهل الإنسان طبيعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث بالجسم، قد يصاب بالفزع مع ظهور أي أعراض بسيطة.