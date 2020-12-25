شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل :ارتفاع منحنى الإصابات فى لندن وتسجيل 28 ألف إصابة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر من مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية SAGE، وهي مجموعة استشارية رئيسية لمنظمة الصحة العالمية في أعمال اللقاحات، الى ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات داخل بريطانيا، خلال احتفالات أعياد الميلاد، بعد أن سجلت المملكة المتحدة 28 ألف و507 حالات إصابة، على الرغم من فرض قيود صارمة على نحو 38 مليون شخص، خوفا من تفشى السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، طبقا لما ورد فى موقع dailymail.

وأوضح التقرير أن السلالة الجديدة تفشت على الرغم وصول الاجراءات الحاسمة لفرض القيود على المواطنين إلى المستوى الثالث، إلا أن معدل الإصابات في لندن قد تضاعف في 3 أسابيع ، حيث ارتفعت الاصابات من 0.7٪ إلى 1.0٪ ، ثم ارتفعت بالأسبوع الأخير إلى 1.4٪.

وأكد التقرير أن عدد المصابين في إنجلترا ارتفع من 300 الف و567 مصابا الى 500 الف و481 مصاب، خاصة بعد وضع العديد من المناطق بالجنوب الشرقى لانجلترا تحت قيود شديدة وإجراءات غلق شاملة، فى محاولة للتصدى لانتشار السلالة المتحورة التى ظهرت فى جنوب انجلترا نوفمبر الماضى.

ومن المقرر أن تفرض قيود صارمة بدءا من الأسبوع المقبل، والتى ستفرض على 70% من المواطنين بمختلف انحاء البلاد، ، على الرغم من التباينات الكبيرة في معدلات الحالات بين المناطق الريفية والحضرية داخل المقاطعات الانجليزية.

وأشار التقرير الى أن متوسط ​​عدد المصابين الآخرين من قبل كل شخص مصاب بالمرض يتراوح من 1.1 الى 1.2 في المملكة المتحدة، حيث سجلت وزارة الصحة نحو 28 الف اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يعنى ارتفاع معدلات الاصابة بمعدل الثلث عن الجمعة الماضية.

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