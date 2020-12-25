شكرا لقرائتكم خبر عن حقن 1000 متطوع بالجرعة الثانية للقاح كوفاكسين الهندى أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة time now news عن إعطاء الجرعة الأولى من لقاح الفيروس التاجي الهندى كوفاكسين بنجاح إلى 1000 متطوع في مستشفى Prakhar كجزء من تجربة المرحلة الثالثة، وسيتم إعطاء الجرعة الثانية من كوفاكسين لهؤلاء المتطوعين البالغ عددهم 1000 متطوع اعتبارًا من 3 يناير المقبل للتأكد من فاعلية وأمان اللقاح.

ووفقا للتقرير تم إعطاء المجموعة الأولى من المتطوعين اللقاح في 5 ديسمبر ، وبعد ذلك ، استمرت هذه الحملة حتى 21 ديسمبر، استغرق الأمر 17 يومًا لإدارة كوفاكسين لهؤلاء المتطوعين البالغ عددهم 1000 متطوع، تقوم شركة بهارات بيوتك المصنعة للقاح بتطوير لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية .

أكد الباحثون ان الجرعة الأولى من كوفاكسين تم إعطاؤها بنجاح لجميع المتطوعين ولم يكن هناك أي تقرير عن أي رد فعل أو مشكلة صحية واجهتهم، وينتظر اللقاح الحصول على موافقة طارئة من المراقب العام للأدوية في الهند.

وأظهر لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا استجابات طويلة الأمد للأجسام المضادة وذاكرة الخلايا التائية، بعد 3 أشهر من الحقن في متطوعي المرحلة الأولى، ونتائج أمان مقبولة في المرحلة الثانية من الدراسة، فمع اقتراب الهند والعالم من إيجاد طريقة للخروج من جائحة فيروس كورونا، أظهر لقاح كوفاكسين الذى طورته شركة بهارات بيوتك نتائج مشجعة في التجارب، وفقًا لبحث.

فوفقًا لتقرير PTI ، أظهر اللقاح استجابات طويلة الأمد للأجسام المضادة وذاكرة الخلايا التائية، بعد ثلاثة أشهر من اللقطة في متطوعي المرحلة الأولى، ونتائج أمان مقبولة في المرحلة الثانية من الدراسة.

وقال المسئولون أيضًا إن الأجسام المضادة يجب أن تستمر لمدة 12 شهرًا بعد التلقيح، وجاء في التقرير: "في المرحلة الثانية ، أظهر أيضًا استجابات مناعية خلطية وخلايا محسّنة ووجدت النتائج في التجربة السريرية للسلامة لمرشح اللقاح".