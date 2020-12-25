شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف وجود مناعة دائمة بعد الإصابة الخفيفة أو بدون أعراض لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد بحث جديد شارك فيه علماء من جامعة كوين مارى بلندن دليلاً على وجود مناعة وقائية لدى الأشخاص بعد كورونا الخفيف أو بدون أعراض تتكون بعد 4 أشهر، وحللت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة Science Immunology استجابات الأجسام المضادة والخلايا التائية فى 136 من العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى لندن ممن أصيبوا بعدوى خفيفة أو بدون أعراض بـ كورونا يعود تاريخها إلى مارس 2020.



مناعة كورونا

ووجد الفريق، الذى يضم باحثين من كوين مارى وإمبريال كوليدج لندن وجامعة كوليدج لندن، أن 89% من العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين تم فحصهم حملوا أجسامًا مضادة معادلة بعد 16-18 أسبوعًا من الإصابة.

ووجد الباحثون أن معظمهم يحتوى أيضًا على خلايا T قادرة على التعرف على أجزاء متعددة مختلفة من الفيروس، لكن الاستجابتين لم تستمر دائمًا فى تناغم، حيث أظهر بعض الأفراد مناعة الخلايا التائية، لكن لا يوجد دليل على وجود أجسام مضادة، والعكس صحيح.

ووفقا للباحثين فهذه أخبار جيدة، وتعنى أنه إذا كنت مصابًا بالعدوى، فهناك فرصة جيدة لأن تكون قد طورت الأجسام المضادة والخلايا التائية، التى قد توفر الحماية إذا واجهت الفيروس مرة أخرى.

وقال جوزيف جيبونز مساعد أبحاث ما بعد الدكتوراه في كوين ماري: "تكشف دراستنا عن عدوى كورونا، لدى العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى مستشفيات لندن أنه بعد 4 أشهر من الإصابة، يمتلك نحو 90% من الأفراد أجسامًا مضادة تمنع الفيروس".

والأمر الأكثر تشجيعًا هو أن 66% من العاملين في مجال الرعاية الصحية نرى أن مستويات هذه الأجسام المضادة الواقية لديهم مرتفعة، وأن هذه الاستجابة القوية للأجسام المضادة تكملها الخلايا التائية التى نراها تتفاعل مع أجزاء مختلفة من الفيروس".