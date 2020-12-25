ربو الأطفال الأعراض والأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - الربو هو من الأمراض التنفسية التي تظهر عند الصغار، ويعاني منها الكبار،وهو يصيب الشعب الهوائية التي تنقل الهواء من وإلى الرئتين أي أنه يصيب بوابة الرئتين، وحسب الاحصائيات العالمية فالربو يصيب نحو 10% من أطفال العالم، و5% من البالغين، ولذلك يرصد لك الدكتور أشرف خميس، إستشاري الأمراض الصدرية أهم أسباب وأعراض الربو عند الأطفال كالآتي. أسباب الربو عند الأطفال يصيب الربو الأطفال أكثر من البالغين الحساسية عند الأطفال.

وجود أمراض فيروسية عند الأطفال.

يزداد الربو في فصلي الشتاء والربيع بسبب التقلبات الجوية، والحساسية الموسمية.

تعرض الأطفال لتيارات الهواء البارد.

الاجهاد النفسي والجسدي للأطفال.

ملامسة بعض الحيوانات المنزلية مثل القطط.

التعرض لغبار القطن، وشم بعض الروائح مثل الزهور. أعراض الربو عند الأطفال نوبات تنفسية حادة نوبات تنفسية حادة تشبه الصفير.

لا يوجد وقت ولا مدة محددة لنوبة لربو عند الطفل، ولكنه يتحسن عند الخضوع لموسعات القصبات الهوائية.

الشعور بضيق التنفس لدى الطفل وخشخشة في الصدر.

يكون الأطفال الذين يعانون من الربو في وزن وحجم أقل من أقرانهم سبل الوقاية من الربو عند الأطفال معظم الأطفال يتعافون مع تقدم العمر تشير الدراسات أن معظم المرضى من الأطفال المصابين بالربو في صغرهم يتعافون منه عندما يصلون لسن البلوغ.

يجب على الأم أن تراقب طفلها وتكتشف مسببات الحساسية لديه، ويمكن تجنبها بالملاحظة والتكرار.

قد يكون لدى الطفل حساسية معينة ولكن في بعض الأحيان فهناك بعض الأسباب التي لا زالت مجهولة بالنسبة لمرض الربو، كما ترجح حالات الوراثة في هذا المرض.

ويجب على الأم أن تبعد طفلها عن التغيرات الجوية وتبديل الملابس بصورة متناسقة.

يفضل أن يعيش الأطفال في بيئة جافة مثل المناطق الجبلية، حيث لوحظ أن سكان المناطق الساحلية الرطبة هم الأكثر عرضة لمرض الربو.

تم التوصل لعلاج يعطي نتائج بعيدة المدى في مباعدة النوبات يعتمد على أساس ستيرويدي يتم تقديمه للطفل من خلال الإستنشاق بصورة ثابتة ولكن جرعاته متغيرة، ويتم ضخه بالأجهزة المعتادة للبخاخات والتبخيرات.

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