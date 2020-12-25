علاج حب الشباب أثناء الحمل..وشرح أسبابه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:41 مساءً -

حب الشباب تصاب به سيدة من كل سيدتين وتحديدا أثناء الحمل، رغم ان فترة الحمل من أجمل الفترات التي تمر على أي امرأة، ولكن تختلف هذه المرحلة من امرأة إلى أخرى؛ فهناك من يظهرن في كامل جمالهن، بينما تعاني أخريات من بعض مشكلات ظهور حب الشباب بالبشرة، والأكثر عرضة لظهور حب الشباب خلال الحمل هن السيدات اللاتي لديهنّ تاريخ مرضي مع البثور ومشكلات البشرة.معنا الدكتور أحمد العطار أستاذ الأمراض الجلدية لشرح الأسباب وطرق العلاج

متى يظهر حب الشباب على الحامل؟

يظهر حب الشباب خلال الثلث الأول والثاني من الحمل

يظهر حب الشباب على بشرة الحامل غالباً خلال الثلث الأول والثاني من الحمل، وعادة ما يميل هذا النوع من الحبوب للظهور لدى النساء اللواتي يعانين من ظهور الحبوب خلال فترة الدورة الشهرية تحديداً

تظهر مشكلة حب الشباب مع تغير مستويات الهرمونات، وزيادة إفراز الدهون داخل خلايا البشرة للحفاظ على مرونتها.. الأمر الذي يؤدي إلى اتساع المسامات وتراكم الدهون، وبالتالي ظهور البثور

ولكن يجب أن تعلمي أنها فترة مؤقتة، إذ عادة ما تهدأ مع التقدم في الحمل وتختفي في الشهور الأخيرة.

نصائح للحامل للعناية بالبشرة

لا تبالغي في غسل وجهك

لا تبالغي في غسل وجهك، فهذا قد يجعل البشرة تنتج المزيد من الدهون لتعويض الجفاف الذي سببه الغسيل المفرط.

ابتعدي عن التقشير الحاد، بل قومي بتقشير لطيف للبشرة وأتبعيه باستعمال مرطب مناسب.

تجنبي لمس أو محاولة عصر البثور أو والضغط عليها لإخراج محتوياتها، فهذا قد يزيد من الالتهاب وقابلية ظهور الندوب.

قومي بشرب الماء بكميات كافية، وتجنبي المشروبات الغازية والكافيين.

اتبعي حمية غذائية غنية بالخضار والفواكه والبروتينات والدهون المفيدة كالمكسرات، والأفوكادو وتجنبي السكريات.

ابتعدي عن مصادر التوتر والقلق.

قومي بتغيير غطاء وسادتك والمناشف التي تستخدمينها بشكل منتظم.

تجنبي وضع يدك على وجهك.

حاولي استعمال الماكياج الخالي من الزيوت.

لا تستخدمي أي من المستحضرات العلاجية لحب الشباب دون استشارة الطبيب، فبعض المستحضرات قد تكون مؤذية بشكل كبير للجنين!

خطوات بسيطة لعلاج حب الشباب للحامل

اغسلي وجهك بصابون خفيف وماء دافيء

غسل وجهك باليدين باستخدام صابون خفيف وماء دافئ مرتين يوميًا،عدم الإفراط في تنظيف الوجه، فقد يحفز ذلك الخلايا الدهنية بالجلد ويزيد المشكلة تعقيدًا.

استعمال منظف مضاد للبكتيريا لغسيل البشرة، وكريم ترطيب خالي من الزيوت.

الابتعاد عن المستحضرات الزيتية وأدوات تصفيف الشعر التي تزيد من التهاب البشرة.

عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب.

إذا كان الشعر دهنيًا، يفضل غسله يوميًا بالشامبو، مع عدم وضع الزيوت بالقرب من جذور الشعر.

يمكن أيضًا استخدام الدواء لعلاج حب الشباب خلال الحمل، لكن احذري: أي دواء يوضع على الجلد أو يُبلع يمكن أن يدخل مجرى الدم ويؤثر على جنينك

وصفات طبيعية تساعدك على تجاوز مشكلة حب الشباب

خل التفاح منظف طبيعي للبشرة

1- خل التفاح..تستطيعين تطبيق هذه الوصفة من خلال عدة خطوات؛احضري كمية من خل التفاح الطبيعي ، وقومي بتغطيس قطعة من القطن بداخله

امسحي بشرتك بالقطنة لجعلها تمتص الدهون والزيوت الزائدة...قومي بخلط ما نسبته 1-3 خل تفاح إلى ماء، وذلك لعمل منظف طبيعي، تستطيعين استخدامه لمسح بشرتك فيه بانتظام.

2- صودا الخبز..تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة ، بأن تقومي بصناعة علاج موضعي للبثور، عبر خلط ملعقة من صودا الخبز بملعقة من الماء

ضعي المزيج الناتج على مواقع البثور فقط...اتركي المزيج ليجف على البثور تماماً قبل غسله.

للأحماض خصائص مقشرة ومضادة للبكتيريا

3- الحمضيات..تتواجد في أحماض فواكه معينة ، وتعمل على التخلص من خلايا البشرة الميتة وتنظيف المسامات عند تطبيقها موضعياً على البشرة، ولهذه الأحماض خصائص مقشرة ومضادة للبكتيريا.

تستطيعين تطبيق هذه الوصفة من خلال الخطوات التالية:

قومي بعصر ليمونة صفراء أو خضراء.

ضعي العصير مباشرة على مواقع البثور باستخدام قطعة قطن.

اتركي العصير على البثور مدة 10 دقائق إلى أن تجف تماماً.

قومي بغسل البثور بالماء.

العسل مضاد للبكتيريا والالتهابات

4- العسل..له تأثير رائع مضاد للبكتيريا والالتهابات، كما أنه مهدئ وذو تأثير لطيف على البشرة.. تستطيعين تطبيق هذه الوصفة من خلال الخطوات التالية:

قومي أولاً بغسل وجهك جيداً بماء دافئ...ضعي العسل مباشرة على المناطق المصابة.

اتركيه على البثور مدة 20-30 دقيقة...اغسلي وجهك بماء دافئ.

5- زيت جوز الهند..له العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات.

كما أنه يعمل على تهدئة البشرة ومن السهل امتصاصه من قبل البشرة. وتستطيعين تطبيق هذه الوصفة عبر استعمال القليل منه كمرطب قبل النوم

6- الشوفان والخيار..لكل منهما تأثيرات مهدئة ومخففة لتهيج البشرة، ولاستخدام هذه الوصفة، قومي ببساطة بصناعة مزيج من الخيار والشوفان في الخلاط وضعيه في مجمد الثلاجة، ثم طبقيه على وجهك لمدة 10-15 دقيقة قبل غسل وجهك.

أقنعة طبيعية لعلاج حب الشباب للحامل

أقنعة طبيعية لتنظيف البشرة

يمكن استخدام الأقنعة الطبيعيَّة لتنظيف البشرة خلال الحمل، بشرط أن تكون جميع المكونات المستخدمة طبيعيَّة

1- الليمون :ضعي عصير نصف ليمونة على أماكن البثور والحبوب، باستخدام قطعة من القطن على بشرتكِ قبل الذهاب للنوم، كما يمكنكِ تخفيفه بالماء إذا كان تأثيره قويًا على بشرتكِ، والحرص على عدم وضعه على الوجه كاملًا، فقد يتسبب في تهيج البشرة.

2-الألوفيرا (الصبار): يساعد على تقليل ظهور حب الشباب والبثور بشكل فعّال.

3-الزيوت العطرية: مثل اللافندر وزيت شجرة الشاي، وهما من العناصر الفعّالة في القضاء على حب الشباب والبثور.

4-العسل والقرفة: يخلط العسل بمسحوق القرفة، ويوضع على حب الشباب ويشطف بعد نصف ساعة بالماء الفاتر