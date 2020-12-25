التسنين عند الرضع وأعراضه وكيفية التعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - تبدأ مرحلة التسنين أي ظهور الأسنان عند الاطفال في سن متفاوتة، فيختلف كل طفل عن الآخر، وغالباُ ما تبدأ هذه المرحلة مبكراً عند بعضهم، وتؤرق الأم وتسبب لها حالة من القلق في كيفية التعامل معها، ولذلك فأخصائية التغذية الدكتورة «آمال راشد» تقدم لك طرقاً منزلية للتعامل مع آلام التسنين، وتشرح لك ايضاً أعراض التسنين عند الرضع كالآتي. متى تبدأ الأسنان في الظهور؟ يجب عدم المبالغة في أعراض التسنين غالباً ما تكون الأسنان الأمامية السفلية أول الأسنان التي تظهر للرضيع ويكون ذلك في سن ستة أشهر، وهي ما تُعرَف أيضًا باسم القواطع المركزية.

وبعد 4 إلى 8 أسابيع يبدأ ظهور الأسنان العلوية الأربعة الأمامية، التي تُسمى القواطع المركزية والجانبية.

بعد حوالي شهر تظهر القواطع الجانبية السفلية، التي تحيط بالأسنان الأمامية السفلية.

وفي النهاية تظهر الأضراس التي تساعد في طحن الطعام، وكلها يطلق عليها اسم الأسنان اللبنية. أعراض التسنين عند الرضع قدمي لطفلك العضاضة النظيفة كثرة سيلان اللعاب من فم الطفل.

كثرة البكاء والعصبية، والميل لوضع الأصابع في الفم.

لا يصاحب التسنين الاسهال كما تعتقد بعض الأمهات.

يرفض الطفل الرضاعة، وتصبح شهيته أقل، ولكن تتحسن بالتدريج.

سيلان الأنف بصورة ملحوظة.

ارتفاع الحرارة ويكون طفيفاً ولا يحتاج لعلاج. طرق منزلية لتقليل آلام التسنين قومي بتدليك اللثة قومي بمزج القليل من مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند. بعد الحصول على معجون متجانس، ضعيه في الثلاجة، ثم افركي به لثة الطفل، وسوف تلاحظين أنه توقف عن البكاء وخلد إلى النوم، فالقرنفل وزيت جوز الهند مادتان تحتويان على مواد مسكنة للألم وملطفة، وزيت جوز الهند تحديداً ينشط الدورة الدموية ويقلل من حدّة الألم، ويستخدم للتدليك في كل مناطق الجسم، ويمكنكِ تدليك بطن الطفل في حال معاناته من المغص.

الجزر المثلج وتستخدم هذه الطريقة إذا كان طفلك تجاوز الستة أشهر من عمره، كل ما عليك أن تضعي الجزر على شكل شرائح غليظة في البراد، حتى تتجمد، ثم اسمحي لطفلك أن يلتقط قطعة ويقوم بعضها بين فكيه،فهذه الطريقة من شأنها أن تقلل من آلام التسنين.

اسمحي لطفلك أن يمضغ شريطاً من البصل الأخضر حتى لو كان طعمه لاذعاً، بذلك سيحصل على مركب مسكن بمجرد أن يلوكه ويختلط بلعابه، فهذه طريقة فعالة لتسكين آلام اللثة حتى عند الكبار.

قومي بتدليك جانبي فم الطفل، أي الوجنتين والمناطق المحيطة بالفكين، ما يساعد على تخفيف حدّة آلام التسنين بدرجة فائقة، عليك أن تضعي الطفل في وضعية الجلوس فهذا يكون أفضل وواجهي الطفل لكي يشعر بالاطمئنان، لا تقفي خلفه كي لا يشعر بالخوف، فيبكي ويرفض أن تفعلي ذلك، أشعريه بالأمان أولاً وداعبيه.

ويمكن الاستعانة بالطبيب لوصف جل يتم تدليكه فوق اللثة لتقليل التهيج والألم. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول التسنين فأتركيها في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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