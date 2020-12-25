10 طرق للترفيه عن الأطفال من دون تلفزيون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - "أنا أشعر بالملل". عبارة عندما يطلقها الصغار، تصيب الأم بالحيرة، لتتساءل: "ماذا سأفعل لهم داخل المنزل"، ولن يحتاج الأمر لأكثر من ثوانٍ حتى تقف أمام شاشة التلفزيون وتدير زره، وتسمح لهم بمشاهدة بضع ساعات من برنامجهم المفضل.

10 طرق لتمضية الفراغ واللعب، تطرحها "الخليج 365 وطفلك" لتبعدي الملل عن أطفالك من دون تلفزيون، وتضيفي إليهم المزيد من المرح.

1. دعيهم يرسمون في جميع أنحاء طاولتك

الرسم على المفرش

لا تدعي طاولة الطعام المغطاة بالورق تصبح روتينية المنظر، ضعي الأطباق في الخزائن، ومدي مفرشاً قماشياً على الطاولة ودعي الأطفال يرسمون عليه بالكامل! اطلبي منهم مساعدتك في صنع غطاء الطاولة المكوّن من الألوان، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيشعرون وكأنهم متمردون صغار تمكنوا من وضع لمساتهم على طاولة الطعام.

2. استخدام مسدس الرش

مسدس الرش

احصلي على زجاجات الرش البلاستيكية بالألوان المائية السائلة، وضعي أمامهم حاملاً للوحة خشبية فارفة، ودعيهم يستمتعون بالرسم بواسطة مسدس الرش.

3 - خططي لحفلة رقص في الظلام

حفل راقص في الظلام

هذه التجربة ستعطيهم مقداراً لا مثيل له من المتعة، اجمعي كل "العصابة" وارقصوا في الظلام. بالتأكيد أنت لا تحتاجين في هذه اللعبة لوجبات خفيفة، يمكن أن تحملوا العصي المتوهجة، أو يضعوا الأقنعة على وجوههم، وتستمتعوا بتشغيل موسيقى البوب الرائعة.

4 - ارسموا لوحة "فن الرصيف" بطلاء الرغوة

لوحة فن الشارع

يمكنك شراء عبوات طلاء الرغوة من النوع الذي يمكن إزالته، سيحب الأطفال رسم لوحتهم على جدار الحديقة أو الشرفة؛ بالإضافة إلى أن عملية تنظيف الألوان سهلة، كل ما تحتاجينه هو مناديل مبللة لإزالتها.

5 - ليلة فيلم منزلي

السينما المنزلية

اطرحي عناوين 5 أفلام، ودعي الأطفال يسحبون القرعة، والفيلم الفائز سيتم عرضه الليلة، أثناء مشاهدتهم الفيلم ارمي بعض الوسائد على الأرض، واجعليهم يبنون حصنًا، ويصنعون بعض الوجبات الخفيفة التي تناسب الموضوع، أجواء ستشعرهم بأنهم في السينما الفضائية.

6 – عيشوا حفلة "ماريشميللو" المشوي

شواء المارشميللو

في حديقة المنزل، أو على فرن الغاز في مطبخك، ضعي المارشميللو في عيدان، وليساعدك أطفالك في شوائها، اجلسوا معاً في الشرفة واشربوا الشوكولاته الساخنة،

واتفقوا على تبادل النكات، التي يعرفها كل طفل. والفائز هو صاحب النكتة الأكثر إضحاكاً.

7. أنتم ضيوفي اليوم

دعوة الإخوة والأخوات في البيت

دعي أحد الأطفال يخطط لدعوة إخوته، وأحد أصدقائه إلى المنزل، في حفلة لتناول حلويات ساهم في صنعها، في ذلك اليوم دعي طفلك أو طفلتك يدخل مع المطبخ ليختار الوجبة التي يحب تقديمها لضيوفه اليوم، هو نشاط يشعره بالفخر.

8. قصص من حياتنا

ليرووا قصصهم الواقعية

بدلاً من قراءة القصص الجاهزة، دعي الأطفال يتجمعون، واجعلي كلاً منهم يروي القصة الخاصة به. عن يومياته أو ما حصل معه، وتابعي بعدها ذلك السيل من الأسئلة للتأكد من صحة القصة، عدا الاقتراحات التي ستنهال على الطفل، في أنه لو تصرف بشكل مختلف، متعة سيعيشون معها مرحاً كبيراً.

9. دعي الأطفال يعرضون مواهبهم

دعيهم يعرضون مواهبهم

لكل طفل في المجموعة هواية خاصة، سواء كانت العزف أو الرقص أو الرسم، دعي كل طفل يقدم ما عنده، وليمثل من حوله أفراد لجنة الموهوب الصغير، وليضعوا له علامة من 10 نقاط، والطفل الفائز سيتم الاحتفال به على طريقتهم. هذا النشاط ذكرى لا تنسى.

10. اصنعي بالونات الأوراق الطائرة

بالونات الأوراق المتناثرة

كل ما تحتاجينه هو بالونات قابلة للربط ومضخة بالون. لدفع القصاصات في داخلها، انفخوا البالون المليئة بقصاصات الورق فيها؛ للحصول على مفاجأة عندما يفرقعون البالونات "بطريق الخطأ" بعد الركض معهم.