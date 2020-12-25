تجربتي مع شد ترهلات الفخذين

بعد فقداني بعضاً من وزني الزائد، بدأت بملاحظة ترهلات في الفخذين، الأمر الذي شكل لي قلقاً وإزعاجاً بالغين، جعلني أبتعد عن ارتداء الفساتين والسراويل الضيقة، وبات أسلوبي في الملابس روتينياً سبب لي الكثير من الملل.

وبالرغم من انتشار عمليات التجميل لحل هذه المشكلة بكثرة وسهولة إجرائها، إلا أنني قررت أن أخوض تجربتي الخاصة في شد ترهلات الفخذين ، مستعينة بخبير للتغذية والتي تركزت على ثلاث نقاط أساسية، وهي:

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1. حمية غذائية لشد ترهلات الفخذين



الحمية الغذائية التي اتبعتها لشد ترهلات الفخذين لم تكن قاسية، بل كانت أشبه بنظام غذائي صحي بعيد عن الحرمان الذي عادة ما تبنى عليه الحميات، تضمنت ما يلي:

• الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.

• تناول مصادر البروتين الذي يعد عنصراً هاماً للحفاظ على صحة الجلد، مثل المأكولات البحرية، اللحوم الحمراء القليلة الدهون، الدواجن القليلة الدهون أيضاً، البيض، المكسرات، البذور والبقوليات.

• تناول منتجات الألبان القليلة أو الخالية من الدسم واستبدال الحبوب المكررة، كالأرز، الدقيق الأبيض .... بالحبوب الكاملة، كالشوفان، الكينوا...

• الامتناع عن تناول الأطعمة المصنعة، وبالطبع الوجبات السريعة الملأى بالدهون.

• التخفيف من تناول السكريات والنشويات.

• الإكثار من شرب المياه للحفاظ على رطوبة الجسم، وبالتالي الجلد.

• التخفيف من تناول الملح، منعاً لاحتباس السوائل في الجسم.



التمارين الرياضية لشد ترهلات الفخذين تتنوع بين :



• تمرين الجلوس في الهواء.

• تمرين الاستلقاء جانباً.

• تمرين الجسر.

• تمرين المقص.

• تمرين القرفصاء.

خلال تجربتي في شد ترهلات الفخذين، واظبت على اثنين من هذه التمارين، إضافة إلى المشي ركوب الدراجة الهوائية، وهما:

تمرين الجلوس في الهواء



تمرين بسيط للغاية يتم خلاله الجلوس في الهواء وكأنني أجلس على كرسي، ثم أقوم بشد الفخذين أثناء الجلوس.

أعود للوقوف بشكل مستقيم ومن ثم أعاود الكرة لمرات عدة.



تمرين الاستلقاء جانباً



أستلقي على الجهة اليمنى، ثم أقوم برفع الساق اليسرى للأعلى 20 مرة.

بعد ذلك، أستلقي على الجهة اليسرى وأرفع ساقي اليمنى 20 مرة.

خلال تجربتي في شد ترهلات الفخذين، لم أكتفِ بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية، بل لجأت أيضاً إلى الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات فعالة غنية بمضادات الأكسدة، تساعد في شد الفخذين والتخلص من علامات التمدد. من بين هذه الوصفات:

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وصفات طبيعية لشد ترهلات الفخذين



خلطة الكركم وزيت الزيتون لشد ترهلات الفخذين



• تخلط كمية مناسبة من مسحوق الكركم مع زيت الزيتون للحصول على مزيج ذي قوام يشبه الكريم.

• تدلك به منطقة الفخذين من الداخل والخارج لبضع دقائق عكس اتجاه عقارب الساعة.

• يترك لمدة ساعة أو أكثر ومن ثم تغسل.

• بعد ذلك، تدلك بزيت الزيتون للترطيب.



خلطة لزيوت لشد ترهلات الفخذين



هذه الخلطة تحتوي على كميات متساوية من زيت الزيتون، زيت الزنجبيل وزيت السمسم.

• تخلط جميع الزيوت مع بعضها البعض.

• تدلك بها منطقة الفخذين من الداخل والخارج.

• تترك لمدة ساعتين على الأقل ومن ثم تغسل.

قد يخيل للبعض أن هذه الخطوات مضنية وتستغرق الوقت، ولكن النتيجة التي حصلت عليها من خلال تجربتي في شد ترهلات الفخذين، كانت تستحق هذا العناء. فإلى الجلد الذي بات مشدوداً، أصبح أكثر صحة ومتساوياً خالياً من أي نتوءات مزعجة.