ليبيا تسجل 16 وفاة و461 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 461 إصابة و16 وفاة، وشفاء 628 حالة، خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 188 إصابة و512 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة.
وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 97 ألفًا و653 شخصا، بينهم 27 ألفًا و949 حالة نشطة، ووفاة 1415 شخصًا.
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