لبنان يسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة في لبنان، حمد حسن، عبر تغريدة بحسابه على "تويتر": "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة COVID 19 في رحلة ME 202 الآتية من لندن بتاريخ 21 كانون الأول.. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".





وحذر علماء من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا هي بمعدل وسطي معدية بنسبة 56% أكثر من النسخة الأولى.

وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات.

ووفق دراسة نشرتها الأربعاء كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرق بريطانيا ولندن إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.