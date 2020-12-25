شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 3.5 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أكبر حملة تطعيم في التاريخ ضد فيروس كورونا منذ عدة أيام، وتم إعطاء أكثر من 3.5 مليون جرعة في سبع دول، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، وسيتم تقديم مليارات أخرى خلال الفترة المقبلة فى أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

بدأت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 1.23 مليون جرعة وتتسارع هذه الأرقام مع توزيع لقاح ثانٍ من شركة مودرنا.

وتخصص الولايات المتحدة 5.1 مليون جرعة من لقاح فايزر و 6 ملايين جرعة من جرعة مودرنا للتوزيع خلال هذا الأسبوع، يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

حملة التطعيم العالمية

تم إجراء أكثر من 3.5 مليون حقنة في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة 1،229،009 مليون شخص، الصين مليون شخص، المملكة المتحدة 625981 الف شخص، روسيا 440 الف شخص، البحرين 38965 الف شخص، كندا 36912 الف شخص.

من جانب آخر أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، نجاح الافتتاح التجريبي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تم في وقت سابق من اليوم الخميس، مؤكدا عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة حتى الآن على من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم، وقال السند - في تصريح صحفي - إن حملة التطعيم ضد الفيروس المستجد ستدشن أعمالها رسميا يوم الأحد المقبل، وفق المواعيد التي تم حجزها مسبقا عبر موقع الوزارة الإلكتروني، والمبرمجة بموعد ومكان التطعيم، ورمز التحقق (كيو آر كوود)، بغية استيعاب أكبر عدد من المشمولين في المرحلة الأولى من الحملة، لافتا إلى أن الأولوية ستكون للكوادر الطبية.