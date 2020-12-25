شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية:أعراض عصبية تلاحق المتعافين من كورونا أبرزها الإرهاق الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية قام بها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن والمعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام نموذج ذبابة الفاكهة لمحاكاة ما بعد عدوى كورونا، فبعد أن يتم التخلص من عدوى كورونا النشطة، فإن غالبية المرضى المتعافين سوف يعانون من متلازمة ما بعد الفيروس مع مؤشرات تشمل أعراض عصبية نفسية وإرهاق شديد يستمر لعدة أشهر.

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع ما قبل الطباعة bioRxiv، فإنه إذا تم التحقق من صحة هذه النتائج، فإنها تمثل فهمًا جديدًا لكيفية تسبب الفيروس في ظهور أعراض عصبية يمكن أن تساعد في تطوير علاجات أكثر فعالية.



نموذج ذبابة الفاكهة

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ذبابة الافكهة

نموذج ذبابة الفاكهة المعدلة وراثيا يكرر تغييرات فيروس كورونا

ذبابة الفاكهة نموذج قديم وراسخ للدراسات الجينية، وقد تم استخدامه لتحديد التسبب في عدوى فيروسية متعددة، بسبب قصر عمرها الافتراضي والتعبير الظاهري السريع عن التغيرات الناتجة عن التعديلات الجينية جعلها مفضلة بين أدوات فحص الأدوية، ولذلك تستخدم الدراسة الحالية نموذجًا لذبابة الفاكهة في الجسم الحي لدراسة مضاعفات الفيروس.

تسبب فيروس كورونا حتى الآن في أكثر من 76.88 مليون حالة، و 1.7 مليون حالة وفاة ، واضطراب اقتصادي مدمر، حيث تسبب في المقام الأول مرض رئوي حاد، يصيب الرئتين، وينتج عن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب معرفته حول كيفية تسبب البروتينات الفيروسية في الإصابة بأمراض الإنسان، وخاصة الأعراض العصبية التي تستمر في إصابة الأفراد بعد تعافيهم من هذه العدوى.