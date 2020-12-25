شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للمحافظة على قوة البصر وصحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب العيون دورًا مهمًا في حياتنا من لحظة استيقاظك إلى لحظة نومك، يقومون بالمهمة المتمثلة في التقاط الضوء ثم تعمل أجزاء مختلفة من نظام العين وتتصل بالخلايا العصبية التي تترجم الرسائل وتوصلها إلى الدماغ كصور بصرية، في هذا التقرير جمعنا لكم بعض الطرق لتقوية الرؤية والإبصار ولصحة العيون، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

1- قم بزيارة طبيبك لإجراء فحوصات منتظمة ولأي مشاكل في العين

يتم تدريب متخصصي العيون على تحديد وتحسين الرؤية باستخدام النظارات والعدسات اللاصقة وتمارين العين يمكنهم توفير رعاية كاملة للعين، من الفحوصات وتصحيح الرؤية إلى تشخيص وعلاج أمراض العيون.

يجب عليك زيارة طبيب العيون لإجراء فحص للعين مرة كل عام، أو إذا كنت تعاني من التهابات في العين أو أعراض مرض مثل:

-فقدان الرؤية أو عدم وضوحها.

-ومضات ضوئية.

-ألم في العين.

-احمرار.

-الحكة.

-التورم.

-تهيج حول العين أو الجفن.

2- اتخذ خطوات للوقاية من أمراض العيون

أمراض العيون هي السبب الأول للعمى، ويمكن علاج معظم الأمراض التي تسبب العمى مثل الجلوكوما والسكري ، أو إبطاء سرعتها إذا تم تشخيصها وإدارتها بشكل صحيح.

على الرغم من عدم وجود علاج لبعض اضطرابات العين ، فقد تم إحراز تقدم طبي كبير في مجال التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين من خلال إجراء فحوصات منتظمة ومناقشة تاريخ عائلتك، ستكون أنت وطبيبك أكثر قدرة على توقع أمراض العيون والوقاية منها وعلاجها.

3-ارتدِ العدسات الطبية المناسبة أو فكر في إجراء جراحة تصحيحية للإبصار

إن عدم ارتداء النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الموصوفة لك لن يسبب المرض، ولكن يمكن أن يسبب عدم الراحة من إجهاد العين أو الصداع أو ربما حتى الإصابة الناجمة عن نقص الرؤية الآمنة.

إذا وجدت أن ارتداء النظارات الطبية أمر غير مريح، فاسأل طبيبك عن البدائل، مثل التحول من النظارات إلى العدسات اللاصقة أو استكشاف الجراحة التصحيحية بالليزر.

4-احم عينيك من أشعة الشمس الضارة

إذا كنت تتعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل متكرر ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو ظهور بقع صفراء مرتفعة على سطح بياض العين ، مثل pingueculas و pterygiums. ارتبطت أمراض العيون مثل التنكس البقعي والتهاب الشبكية الشمسي وضمور القرنية بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

قد تكون عيناك أكثر حساسية إذا كانت ذات لون فاتح، أو إذا كنت تتناول أدوية معينة يمكنك حماية عينيك أثناء وجودك في الشمس من خلال ارتداء النظارات الشمسية أو العدسات اللاصقة التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية.