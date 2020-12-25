مصر تتعاقد على 50 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، تعاقد بلاده على 50 مليون جرعة لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف "معيط" عن التعاقد على ٣٠ مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا، بالإضافة إلى ٢٠ مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصيني، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية، بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحية المصرية، خالد مجاهد، في بيان، الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7260 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 128993 حالة.