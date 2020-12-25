روسيا تسجل 29018 إصابة جديدة بكورونا و563 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 29018 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك 7315 في موسكو.

وبذلك يرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليونين و992706 منذ بدء الجائحة، وقالت السلطات إن 563 توفوا، فيما يزيد العدد الكلي للوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 53659.

إلى ذلك، ستطلب الحكومة الأمريكية من جميع ركاب شركات الطيران الذين يصلون من المملكة المتحدة أن تكون نتائج فحوصهم لفيروس كورونا سلبية.

ويسري ذلك اعتبارا من يوم الإثنين، وسط مخاوف من سلالة جديدة للفيروس ربما تكون أسرع انتشارا.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان في وقت متأخر يوم الخميس، إن جميع ركاب شركات الطيران القادمين من المملكة المتحدة يجب أن يكون اختبارهم سلبيا من أجل السماح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.