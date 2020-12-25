العراق يواجه كورونا بـ16 مليون جرعة لقاح و"فرق خاصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن بلاده حجزت 16 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا، وأنه تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل معه.

وقال التميمي، في تصريحات صحفية، الخميس، إن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس أعراض كوفيد 19، وهي سريعة الانتشار ولكنها أقل تأثيرا"، مشيرا إلى أنه "سيدخل للعراق قريبا مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة".



وأضاف: "العراق بحاجة إلى أكثر من 3 مليارات دولار لتوفير جميع المستلزمات الطبية، كما أننا بحاجة إلى أكثر من 160 ألف سرير لتغطية حاجة البلاد الفعلية".

وشدد التميمي على أن "الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة، حيث يوجد 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا".