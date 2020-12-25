كوريا الجنوبية تعترف بفشل القواعد المطبقة في الحد من انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية تعتزم بحث تشديد قواعد التباعد الاجتماعي، حيث فشلت القواعد المطبقة حاليا في الحد من زيادة حالات الإصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1241 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليلة الخميس وهو أعلى عدد إصابات يومية في البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية إصابات يومية قياسية على مدى الأسابيع الماضية بلغت ألف حالة في المتوسط، لكن الحكومة قاومت دعوات منادية بفرض المستوى الثالث الأشد من إجراءات العزل العام في العاصمة سيؤول ومحيطها على الأقل خوفا من تأثير ذلك على الاقتصاد، ووصفت ذلك بأنه ملاذ أخير.

وذكرت السلطات الصحية أن الزيادة الجديدة في عدد الحالات اليومية ترتبط بانتشار الفيروس في أحد سجون سيؤول، لكنها قالت إنها ستجتمع يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن تشديد قواعد التباعد إلى المستوى الثالث.

وفرضت السلطات بعض القيود الجديدة هذا الأسبوع وتشمل حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص وإغلاق منتجعات التزلج والمناطق السياحية، بهدف الحد من انتشار الفيروس خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وثبتت إصابة 478 سجينا و20 من العاملين في أحد السجون في شرق سيؤول منها 288 إصابة جديدة، الخميس.

وكشفت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغ 54770 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 773.