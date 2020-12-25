مناعة القطيع.. سلاح أمريكي في مواجهة كورونا بـ"شرط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رأى مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أن مناعة القطيع ببلاده يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90% من السكان ضد "كوفيد – 19".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني عن أنتوني فاوتشي، كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية قوله: "عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن حوالي نصف الأمريكيين فقط سيكونون مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75% من السكان. ولاحقا، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60% من الأمريكيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85% ستكون كافية".



وقال فاوتشي: "في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70% إلى 90%".

ووفقا لأحدث البيانات، تم بالفعل تطعيم حوالي مليون شخص في الولايات المتحدة بلقاح كورونا الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، وأيضا بلقاح "موديرنا" الأمريكي.

وأعرب أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، في وقت سابق عن أمله في أن يتلقى حوالي 20 مليون أمريكي هذه اللقاحات بحلول نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول.