القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت هونج كونج مدة الحجر الصحي الإجباري سبعة أيام، لتصبح 21 يوما لجميع الوافدين القادمين من خارج الصين بدءا من الجمعة.
ومنعت السلطات أيضا كافة من كانوا في جنوب أفريقيا في الحادي والعشرين يوما الماضية من ركوب الطائرات المتجهة إلى هونج كونج، في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
كما منعت هونج كونج بالفعل جميع الرحلات القادمة من بريطانيا منذ الإثنين وقالت المدينة يوم الأربعاء إن طالبين عادا من هناك مصابين على الأرجح بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.
وذكرت السلطات في بيان، الجمعة، أن كل الذين ظلوا في أماكن خارج الصين على مدى 21 يوما قبل وصولهم يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي الإجباري في فنادق مخصصة لذلك لمدة 21 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج تمدد الحجر الصحي للوافدين إلى 21 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.