هونج كونج تمدد الحجر الصحي للوافدين إلى 21 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت هونج كونج مدة الحجر الصحي الإجباري سبعة أيام، لتصبح 21 يوما لجميع الوافدين القادمين من خارج الصين بدءا من الجمعة.

ومنعت السلطات أيضا كافة من كانوا في جنوب أفريقيا في الحادي والعشرين يوما الماضية من ركوب الطائرات المتجهة إلى هونج كونج، في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

كما منعت هونج كونج بالفعل جميع الرحلات القادمة من بريطانيا منذ الإثنين وقالت المدينة يوم الأربعاء إن طالبين عادا من هناك مصابين على الأرجح بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وذكرت السلطات في بيان، الجمعة، أن كل الذين ظلوا في أماكن خارج الصين على مدى 21 يوما قبل وصولهم يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي الإجباري في فنادق مخصصة لذلك لمدة 21 يوما.