كورونا حول العالم.. أستراليا تكثف الفحوصات وقفزة بإصابات كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 79 مليونا و743 ألفا و29 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و749 ألفا و606 وفيات، الجمعة.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 56 مليونا و131 ألفا و561 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

14 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 17 إصابة في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86913 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





ارتفاع وفيات ألمانيا إلى 29182

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 25533 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و612648.

وذكر المعهد أنه سجل 412 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29182.

أستراليا تكثف الفحوصات

كثفت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بهدف الحد من حالات الإصابة التي بدأت في الظهور مجددا في سيدني، كما اتخذت ولايات وأقاليم أخرى خطوات مماثلة وسط مخاوف من الانتشار الحالي للمرض.





وقال مسؤولون إنه تم إجراء ما يقرب من 70 ألف اختبار الخميس في أنحاء نيو ساوث ويلز التي تضم نحو ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وسجلت أستراليا ما يزيد على 28 ألف حالة إصابة بكورونا و908 وفيات حتى الآن ويرجع الفضل في ذلك لعدة أسباب منها الاختبارات واسعة النطاق التي تجرى بالمجان في مرافق الصحة العامة.

861 وفاة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، إنها سجلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و861 وفاة، ارتفاعا من 11653 إصابة و816 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.





وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة يومية بالإصابات

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي- كيون اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السابق، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد وسط تفش كبير في أحد سجون العاصمة سول.

كانت كوريا الجنوبية قد حققت نجاحا مبكرا في السيطرة سريعا على انتشار الفيروس من خلال الفحوص المكثفة وتتبع المخالطين، لكنها تواجه صعوبات لاحتواء التصاعد الأخير في عدد الحالات.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 54770 في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 773 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.



