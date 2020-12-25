شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر الطلاب من المشروبات الغازية والوجبات السريعة..سبب الأرق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة بجامعة كوينزلاند باستراليا، عن خطورة الأطعمة السريعة على المراهقين، حيث تبين أن تناول الكثير من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يسبب الإرهاق والقلق، طبقا لما ورد في موقع medicalxpress.

وأوضحت الدراسة الاسترالية، أن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية والوجبات السريعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باضطراب النوم لدى المراهقين في جميع أنحاء العالم، حيث تبين أن الأنظمة الغذائية غير الصحية ينتج عنها اضطراب النوم المرتبط بالتوتر على نطاق عالمي خاصة للطلاب بالمرحلة الثانوية.

وأظهرت الدراسة أن 7.5% من المراهقين في تلك المرحلة العمرية يعانوا من اضطراب النوم والتوتر والقلق، وكانت للإناث النصيب الأكبر مقارنة بالذكور، حيث تبين زيادة اضطراب النوم مع زيادة الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية، التي غالبًا ما تحتوي على الكافيين والأطعمة السريعة، والتي تكون عادةً غنية بالطاقة والفقيرة في المغذيات.

وكشفت الدراسة أن المراهقين الذين يتناولون أكثر من ثلاثة مشروبات غازية يوميًا، لديهم احتمالات أعلى بنسبة 55 % للإصابة باضطرابات النوم من أولئك الذين يشربون مشروبا غازيا واحدا فقط في اليوم.

وقالت الدراسة إن الذكور الذين تناولوا الوجبات السريعة لأكثر من أربعة أيام في الأسبوع لديهم احتمالات أعلى بنسبة 55 % للإصابة بالأرق واضطرابات النوم من أولئك الذين تناولوا الوجبات السريعة مرة واحدة فقط في الأسبوع ، في حين كانت الاحتمالات أعلى بنسبة 49 % لدى الإناث.

كما تناولت الدراسة الآثار الجانبية لتناول المشروبات الغازية بانها السبب الرئيسى لمشكلات النوم والقلق للأطفال في مرحلة عمرية صغيرة، التي تؤثر على تطورهم المعرفى وشعورهم بالاكتئاب والقلق.