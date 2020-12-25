هذه الخطوة لو قمتم بها ستكون “رادعة” لتفشي فيروس كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:09 صباحاً - منذ 7 ساعات

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 12:22 صباحًا

خلص باحثون وعلماء أن هناك خطوة مهمة يمكن أن تسهم في حال اتباعها في تجاوز حالات الانتشار الواسع للإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وتكمن هذه الخطوة بحسب عالمة الأحياء الخلوية الرائدة في كلية الطب بجامعة هارفارد ستيفاني تايلور في نسبة الرطوبة داخل المنزل أو الأماكن الداخلية التي يتواجد فيها الناس.

وتنقل مجلة “فوربس” عن تايلور قولها إن الرطوبة تعتبر عاملا مهما لتقليل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 60 في المئة، سواء بالنسبة للإنفلوانزا أو لفايروس كورونا.

وترتفع حالات الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء، كما هو الحال أيضا مع كوفيد-19.

وتقول تايلور إن هذا ليس بسبب درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، ولكن بسبب الطريقة التي نتصرف بها في هذا الوقت من العام.

وتضيف أن معظم الناس يبقون في المنزل أو الأماكن المغلقة في هذه الفترة وعادة ما يقومون بتشغيل أجهزة التدفئة التي تعمل على تجفيف الهواء بشكل كبير، وهذا يساعد على انتقال الفيروسات.

تنصح العالمة في جامعة هارفرد بضرورة أن يكون مستوى الرطوبة عند حدود مناسبة ومعقولة، ليست جافة جدا أو رطبة كثيرا، أي ما بين 40 إلى 60 بالمئة.

وتشير إلى أن مضار المستويات المرتفعة من الرطوبة كثيرة أيضا، لأنها قد تسبب العفن الذي يرتبط بأمراض خطيرة متهددة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و731 ألف و936 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وأصيب أكثر من 78 مليونا و678 ألفا و240 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 49 مليونا و787 ألفا و800 شخص على الأقل حتى اليوم.

ويبقى الإجراء الأقوى لمقاومة المرض خلال الشتاء، حسب الدراسات، هو اتباع تدابير الوقاية مثل النظافة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. وينصح أيضا بفتح نوافذ المنازل لزيادة التهوية