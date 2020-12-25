شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من حساسية الجلد؟ علاجات منزلية مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل لديك حساسية من أي طعام أو مادة تسبب الطفح الجلدي أو الحساسية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت لا تحتاج فقط إلى تجنبهم ولكن أيضًا اتخاذ خطوات فورية لتخفيف رد الفعل التحسسي.

تختلف حساسية الجلد عن حساسية الطعام، فتحدث حساسية الجلد في الغالب عندما يتلامس مادة مهيجة أو مسببة للحساسية مع الجلد ويطلق جهاز المناعة لديك أجسامًا مضادة لتثبيطها، ووفقا لموقع " onlymyhealth " يتسبب هذا في حدوث طفح جلدي قد يختلف من خفيف إلى شديد.

في حين لا يمكن علاج الحساسية المزمنة إلا بالأدوية ، يمكن معالجة الحساسية الخفيفة بسهولة بالعلاجات المنزلية. إذا لاحظت أعراض حساسية الجلد ، فقم بتطبيق أي من العلاجات المنزلية المذكورة أدناه للحصول على الراحة على الفور.

العلاجات المنزلية لعلاج حساسية الجلد بشكل طبيعي

فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية السهلة والفعالة 100٪ لعلاج حساسية الجلد في المنزل.

جل الصبار

نحن جميعًا ندرك الخصائص المهدئة والعلاجية للصبار، فهو أفضل حل للبشرة المتهيجة خاصة إذا كنت تعاني من حكة شديدة بسبب تفاعل الحساسية، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، فإنه يخفف التهيج والحكة والالتهابات في غضون دقائق من التطبيق.

فقط أحضر القليل من جل الصبار الطازج وقم بوضعه على المنطقة المصابة، اترك الجل على الجلد لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تشعر بالراحة.

صودا الخبز

صودا الخبز هي أحد مكونات المطبخ التي تنقذك من مشاكل الجلد التي لا تعد ولا تحصى، يمكنك أيضًا الاستفادة من صودا الخبز لحساسية الجلد ولكن بحذر لأن استخدامها المفرط قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فهى تساعد في استعادة توازن درجة الحموضة الطبيعي للبشرة، وقد يؤدي تطبيق كمية منظمة من صودا الخبز على الجلد إلى تخفيف الحكة وتهدئة الطفح الجلدي لبدء عملية التئام الجلد.





زيت جوز الهند

ربما يكون زيت جوز الهند هو أفضل زيت للعناية بالبشرة، حيث إن له خصائص علاجية ومرطبة لا تشوبها شائبة والتي تنقذك عندما يحدث رد فعل تحسسي. إلى جانب ذلك ، فإنه يظهر أيضًا أنشطة مسكنة لتقليل الحكة والاحمرار الناجم عن مسببات الحساسية.

خل التفاح

خل التفاح ليس فقط لفقدان الوزن وصحة الجهاز الهضمي ولكنه أيضًا عامل قوي للعناية بالبشرة، حيث يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يعرض خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات لتهدئة الجلد المهتاج وتقليل الآثار المؤثرة للحساسية، على الرغم من أن هذا العلاج لا ينصح به للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على المنثول الذي يمتلك خصائص تبريد مذهلة ومضادة للالتهابات. يوفر مساعدة فورية للحكة والاحمرار والتورم.

زيت شجرة الشاي

يستخدم زيت شجرة الشاي الأساسي على نطاق واسع لعلاج حب الشباب والبثور، حيث له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات للمساعدة في مختلف القضايا المتعلقة بالجلد، يمكن لزيت شجرة الشاي أن يخفف الأعراض لتخفيف الاحمرار والالتهاب.