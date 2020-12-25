شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف سبب فشل السلطات الأمريكية فى السيطرة على كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية أن سبب فشل السلطات الأمريكية فى السيطرة على فيروس كورونا المستجد، أنها لم تتعلم درس الاتهاب الرئوى الحاد، والسارس الذى أصاب العالم منذ 16 عامًا ، ولم تقدم استجابة سريعة للتعامل مع كورونا من عزل وإغلاق و تباعد اجتماعى وغيرها من الإجراءات التى قامت بها دول العالم فى البداية. وفقا لتقرير موقع " Medscape"

أوضحت الدراسة التى أعدها فريق من مستشفى جونز هوبكنز ومدرسة طب جامعة جونز هوبكنز بمدينة بالتيمور الأمريكية، أنه قبل عام بينما كان العديد من الأمريكيين ينهون التسوق لقضاء العطلات ويضعون اللمسات الأخيرة على خطط السفر، كان الأطباء في مدينة ووهان بالصين يكافحون تفشيًا غامضًا للالتهاب الرئوي دون سبب معروف. فقد بدأ الأطباء الصينيون في الخوف من أنهم كانوا يشهدون عودة مرض الالتهاب الرئوي الحاد أو السارس، وهو فيروس مشابه لـ كورونا ظهر في الصين في أواخر عام 2002 وانتشر إلى 8000 شخص حول العالم ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 800. لكن لم يكتسب المرض موطئ قدم في الولايات المتحدة واختفى بحلول عام 2004.

وقال الدكتور أميش أدالجا ، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إنه عندما كشف المسؤولون الصينيون أن تفشي الالتهاب الرئوي نتج عن فيروس كورونا جديد آخر، فإن الدول الآسيوية التي تضررت بشدة من سارس تعرف ما يتعين عليها القيام به، لقد تعلمت تايوان وكوريا الجنوبية بالفعل أهمية الاستجابة السريعة التي تشمل الاختبارات على نطاق واسع وتتبع الاتصال وعزل المصابين، على النقيض من ذلك ، تعلمت الولايات المتحدة كل الدروس الخاطئة.

فيروس كورونا فى امريكا

من جهة أخرى كشف تقرير نشرته منظمة KHN للرعاية الصحية بالولايات المتحدة أن العديد من المتخصصين البارزين في الأمراض المعدية قد قللوا من شأن تفشي المرض سريع الحركة في الأسابيع والأشهر الأولى، على افتراض أن الولايات المتحدة ستخرج مرة أخرى سالمة إلى حد كبير.

وقال لورانس جوستين ، مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطنية والعالمية في جورجتاون ، خلال العقدين الأولين من هذا القرن ، "كان هناك الكثير من أجهزة الإنذار بالحريق بدون حريق ، لذلك كان الناس يميلون إلى تجاهل هذا الإنذار". لقد قلل من شأن الفيروس في الأسابيع القليلة الأولى.

ونشرت JAMA ، إحدى المجلات الطبية الأكثر شهرة في العالم ، بودكاست في 18 فبراير بعنوان "وباء إنفلونزا 2020 - أكثر خطورة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة." بعد أسبوع ، نشرت JAMA رسمًا بيانيًا كبيرًا يوضح مخاطر الأنفلونزا ويقلل من مخاطر الفيروس الجديد.

وتنبأ الدكتور بول أوفيت، الذي قاد تطوير لقاح فيروس الروتا ، بأن الفيروس التاجي ، مثله مثل معظم حشرات الجهاز التنفسي ، سوف يتلاشى في الصيف.

تناول الرئيس دونالد ترامب العديد من هذه التصريحات ، متنبئًا أن الفيروس التاجي سيختفي بحلول أبريل وأنه ليس أسوأ من الأنفلونزا، وقال ترامب في وقت لاحق إن البلاد "تقترب من دورها" بشأن الوباء ، حتى مع ارتفاع عدد الوفيات إلى مستويات قياسية.

شعرت كيتلين ريفرز ، عالمة الأوبئة والأستاذ المساعد في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ، بالقلق - ونشرت تغريدات - بشأن فيروس كورونا الجديد منذ البداية. لكنها قالت إن مسؤولي الصحة العامة يحاولون موازنة هذه المخاوف مع حقيقة أن معظم حالات تفشي المرض الصغيرة في البلدان الأخرى لا تصبح عادةً تهديدات عالمية.

قالت الدكتورة سيلين غوندر ، أخصائية الأمراض المعدية التي تقدم المشورة للرئيس المنتخب جو بايدن ، إن الخبراء كانوا مترددين في التنبؤ بأن فيروس كورونا الجديد هو الوباء الكبير الذي توقعوه منذ فترة طويلة "خوفًا من أن يبدو مقلقًا".