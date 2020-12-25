شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على صحتك بعد الأربعين.. 4 عادات هتخليك رشيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر زيادة الوزن ومشاكل السمنة من أبرز المشكلات الصحية التي تواجه الأشخاص بعد سن الأربعين، والتي تعد ظاهرة طبيعية تأتى مع تغيرات تكمن في مستويات الهرمونات وتراجع مستوى النشاط للفرد بعد هذا العمر، بالإضافة إلى انخفاض ساعات النوم وزيادة التوتر والقلق، لذا لابد من اتباع نظام صحى يساعدك على الحفاظ على لياقتك الجسدية، طبقا لتقرير نشر في موقع timesofindia.

ومن أبرز النصائح الذى يجب اتباعها للحفاظ على وزنك مثالى بعد سن الأربعين:

1. الكربوهيدرات في نظامك الغذائي والتي تعتبر مصدرا مهما للوقود للجسم.

فلابد من تضمين الكربوهيدرات الصحية والجيدة الغنية بالألياف والتي تملك خصائص مضادة للأكسدة، مثل الفاكهة الكاملة والبقوليات والبطاطس والحبوب الكاملة، نظرا لأن التخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي يمكن أن يحرمك من العناصر الغذائية المهمة وقد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي.

2. تناول الخضراوات خاصة الورقية منها والتي تعد هامة لفقدان الوزن، لأنها تحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية أو لا تحتوي على سعرات على الإطلاق، بالإضافة الى أنها تنظم مستويات السكر في الدم، وتمنحك الشعور بالامتلاء ويساعدك على تقليل الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

3.تجنب تناول الكحول، نظرا لأنها تحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية التي يمكن أن تزيد من وزنك.

4. ممارسة الرياضة، فلابد من تخصيص أوقات محددة لممارسة التمارين الرياضية مثل المشى أو اليوجا أ ركوب الدراجات.