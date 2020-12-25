علاج اللشمانيا الجلدية وحيل لتحمى نفسك من الإصابة

علاج اللشمانيا من الأمراض التي تحتاج إلى تشخيص سريع، فهو أحد أخطر الأمراض الاستوائية المهملة، ويأتي هذا المرض في المرتبة الثانية بعد الملاريا في أسباب الوفاة.

علاج اللشمانيا الجلدية

يسبب داء الليشمانيات الجلدي تقرحات على الجلد. إنه الشكل الأكثر شيوعاً لداء الليشمانيات. قد لا يكون العلاج ضرورياً دائماً اعتماداً على الشخص، ولكنه يمكن أن يسرع الشفاء ويمنع المضاعفات.

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علاج اللشمانيا بالأعشاب

على الجانب الآخر يمكن أن يحدث داء الليشمانيات الجلدي في أنفك وحلقك وفمك. هذا يمكن أن يؤدي إلى تدمير جزئي أو كامل للأغشية المخاطية في تلك المناطق.

عادة ما يحدث بعد شهرين إلى ثمانية أشهر من لدغة ذبابة الرمل. يضر بالأعضاء الداخلية، مثل الطحال والكبد. كما أنه يؤثر على نخاع العظام، وكذلك جهاز المناعة من خلال تلف هذه الأعضاء.

تكون الحالة دائماً قاتلة إذا لم يتم علاجها.

علاج الليشمانيات ومعرفة الأعراض

يمكن أن يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية على انتقال داء الليشمانيات، ويزيد من خطر الإصابة بداء الليشمانيات، وغالباً ما يصاب الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية بداء الليشمانيات.

قد تشمل أعراض الليشمانيا الأخرى:

سيلان أو انسداد الأنف.

نزيف الأنف.

صعوبة التنفس.

غالباً لا تظهر الأعراض لعدة أشهر بعد لدغة هذا النوع من داء الليشمانيات. تظهر معظم الحالات بعد شهرين إلى ستة أشهر من حدوث العدوى.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة الليشمانيا ما يلي:

فقدان الوزن.

الضعف.

حمى تستمر لأسابيع أو شهور.

تضخم الطحال.

تضخم الكبد.

انخفاض إنتاج خلايا الدم.

النزيف.

التهابات أخرى.

تورم الغدد الليمفاوية.

قبل علاج الليشمانيا قد يأخذ طبيبك كمية صغيرة من الجلد لأخذ خزعة عن طريق كشط إحدى القرح، ويمكنهم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لتحديد أنواع الطفيليات المسببة للعدوى.

علاج الليشمانيات ومحاربة المضاعفات

قد تشمل مضاعفات داء الليشمانيات الجلدي حدوث نزيف.

كيف يمكنني منع داء الليشمانيات؟

لا يتوفر لقاح أو دواء وقائي. الطريقة الوحيدة للوقاية من داء الليشمانيات هي تجنب لدغة ذبابة الرمل.

اتباع الخطوات للمساعدة في منع التعرض للعض من ذبابة الرمل:

ارتداء ملابس تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد. يُنصح باستخدام البنطلونات الطويلة والقمصان طويلة الأكمام المطوية في البنطال والجوارب العالية.

استخدام طارد الحشرات على أي جلد مكشوف وعلى أطراف البنطال والأكمام. أكثر مبيدات الحشرات فعالية تحتوي على مادة DEET.

رش مناطق النوم الداخلية بالمبيدات الحشرية.

استخدام الشاشات ومكيفات الهواء في الداخل إن أمكن. قد يؤدي استخدام المراوح إلى زيادة صعوبة طيران الحشرات.

يمكن أن تؤدي القروح إلى ندوب دائمة وتشوه. قد يقلل العلاج من شدتها.

يمكن للأدوية أن تشفي المرض. ومع ذلك، يكون العلاج أكثر فاعلية عندما يبدأ قبل حدوث تلف كبير لجهاز المناعة.

غالباً ما يكون داء الليشمانيات قاتلاً في غضون عامين إذا لم يتم علاجه بشكل صحي.