شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب للقدم الباردة .. منها كورونا وقصور الغدة الدرقية ومرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الإصابة بالقدم الباردة من الأعراض الشائعة بسبب العديد من العوامل مثل درجة الحرارة والتوتر والقلق، يحدث هذا غالبا عندما يقيد الجسم إمداد الدم للأطراف مثل القدم أو الأنف لتوفير حرارة الجسم للأعضاء الحيوية الأخرى، ويؤدي انخفاض تدفق الدم إلى انخفاض الأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة في القدمين، ويسبب حالة تسمى القدم الباردة، إلا أن الأسباب الرئيسية لبرودة القدمين جنبًا إلى جنب مع بعض طرق العلاج، وفقا لموقع boldsky هي:

فيروس كورونا

يسبب فيروس كورونا، مضاعفات لأمراض أخرى، منها تورم أصابع القدم، و هو عبارة عن اندفاعات صغيرة تشبه الآفات ناتجة عن التهاب الأوعية الدموية الدقيقة عند التعرض للبرد، كما أظهرت دراسة حدوث تورم الأصابع في مرضى فيروس كورونا، تشمل أعراض الإصابة بفيروس الإحساس بالبرودة في القدمين، وتغير لون الجلد، والحكة، والبثور، والتنميل.



فيروس كورونا

فقر الدم

نقص الحديد هو السبب الرئيسي لبرودة القدمين أو عدم تحمل البرودة، يساعد الحديد في تكوين الهيموجلوبين الذي يربط الأكسجين ويساعد في نقله إلى أجزاء مختلفة من الجسم، يقلل نقص الحديد من إنتاج الهيموجلوبين ، وبالتالي يقلل من إمداد الأكسجين للأطراف مثل القدمين مما يؤدي إلى برودة القدمين. ويكون أكثر شيوعا عند النساء مقارنة بالرجال.



فقر الدم

مرض السكر

يتعرض مرضى السكر لخطر متزايد للإصابة بقرح القدم، وفقًا لدراسة غالبا ما يصف مرضى السكري أعراضهم بأنها إحساس غير طبيعي بالبرودة في القدمين، وتشنجات مؤلمة، وألم مزعج وغير ذلك من الأحاسيس غير السارة مثل الوخز أو الدغدغة أو الحرق في مناطق القدم، وذلك لأن ارتفاع السكر في الدم قد يتسبب في تلف الألياف العصبية وإضعاف العضلات.



مرضى السكر

درجة حرارة باردة

لا شك أن البرودة هي السبب الأكثر شيوعًا لبرودة القدمين لدى البالغين، عندما تنخفض درجة حرارة الجسم إلى أقل من 98.6 درجة فهرنهايت ، وهي درجة حرارة الجسم الطبيعية ، فإن منطقة ما تحت المهاد، تقيد تدفق الدم إلى أجزاء الجسم الأقل أهمية مثل القدمين للحفاظ على الحرارة للدماغ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى.



درجة حرارة باردة

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية أو إنتاج غير كاف لهرمونات الغدة الدرقية هو اضطراب في الغدد الصماء يتميز بشكل رئيسي بحساسية البرد، يعمل هرمون الغدة الدرقية بشكل وثيق مع الجهاز العصبي وينظم درجة حرارة الجسم، عندما ينخفض ​​إنتاجه، قد يؤدي انخفاض درجة حرارة الجلد إلى الحد من تدفق الدم من القدمين، مما يتسبب في برودة القدمين.



قصور الغدة الدرقية

التدخين

وفقًا لدراسة، يمكن أن تكون حالة تسمى مرض بورغر سببًا لبرودة القدمين والتي توجد بشكل رئيسي في الذكور الذين يدخنون، إنه نوع من الأمراض الالتهابية التي قد تنطوي آليتها على ارتباط بين فرط الحساسية للتبغ واختلال الأوعية المعتمد على البطانة، مما يؤدي إلى برودة القدمين.