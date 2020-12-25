شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين ضمنها فى روتينك اليومى لمواجهة التوتر القلق.. اتمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والقلق شائعان جدًا هذه الأيام خاصة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، والقلق هو شعور بالخوف الشديد والعصبية وهو ظاهرة مهمة للغاية ويجب أخذها على محمل الجد، فيما يلي بعض التمارين التي ستساعدك في تقليل التوتر والقلق، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

فالقلق يمكن أن يسبب ضررًا لعقلك وجسمك، يؤدي تكرار الشعور بالتوتر والقلق إلى مشاكل صحية خطيرة على الرغم من أن مثل هذه الأشياء ليست تحت سيطرتك ، فهناك بعض الخطوات المحددة التي يمكنك اتخاذها لمكافحة التوتر والقلق.

تمارين يجب عليك تضمينها في روتينك اليومي لتقليل التوتر والقلق

التأمل: ممارسة التأمل يشفي عقلك وجسدك وروحك، إلى حد كبير يهدئك التأمل ويقلل من المخاطر الناجمة عن التوتر والقلق.

اليوجا: من المعروف أن اليوجا تحارب التوتر والقلق بعض أوضاع اليوجا ، مثل الانحناء الأمامي للركبة ، ووضعية البطل ، ووضعية الشجرة وغيرها من الأوضاع ، تبقي التوتر والقلق بعيدًا لليوجا تقنيات متنوعة لتقليل التوتر يمكنك إما ممارسة اليوجا في المنزل أو الانضمام إلى فصل دراسي فهو مفيد جدًا لصحتك العقلية.

تقنية التنفس: في هذا التمرين تحتاج إلى إغلاق فمك والاستنشاق من خلال أنفك حتى العد حتى 4 ، ثم حبس أنفاسك حتى العد 7 وأخيراً قم بالزفير حتى العد 8، هذا يساعدك أيضًا في المواقف العصيبة.

اذهب للتنزه:المشي هو أسهل تمرين وله العديد من الفوائد إذا ذهبت للمشي في الصباح الباكر أو في الليل ، فسيساعدك ذلك على التخلص من التوتر والقلق الطبيعة الأم جميلة ولديها الكثير لتقدمه إذا كنت على استعداد للقيام بذلك المشي وعشق الطبيعة سيجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء.

الأنشطة الجماعية: مثل الركض في الحديقة ، ولعب الألعاب الجماعية.