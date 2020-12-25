نصائح لمنع حدوث مقاومة للمضادات الحيوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقاومة المضادات الحيوية من أكثر الأشياء الخطيرة التي تهدد العالم في الوقت الحالي، وتعني أن البكتيريا تصبح مقاومة للمضادات الحيوية، فلا تستطيع هذه الأدوية القضاء على البكتيريا، وهناك أسباب عديدة لمقاومة المضادات الحيوية منها كثرة أخذ المضادات الحيوية بدون حاجة ضرورية لها مثل: نزلات البرد رغم أنها في الأساس تحدث بسبب فيروس، في هذا التقرير نتعرف على كيفية حدوث مقاومة المضادات الحيوية وماذا يفعل كل شخص، وفقا لموقع "webmd".

كيف تحدث مقاومة المضادات الحيوية؟

أدى اكتشاف المضادات الحيوية إلى تغيير الطب في القرن العشرين، يتم استخدامها على نطاق واسع لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا، تتم كتابة أكثر من 150 مليون وصفة طبية للمضادات الحيوية في الولايات المتحدة كل عام لكن البكتيريا بدأت في التكيف مع الأدوية وأصبح قتلها أكثر صعوبة، هذا يسمى مقاومة المضادات الحيوية.

يمكن لبعض البكتيريا أن تقاوم بشكل طبيعي أنواعًا معينة من المضادات الحيوية، ويمكن للآخرين أن يصبحوا مقاومين إذا تغيرت جيناتهم أو حصلوا على جينات مقاومة للأدوية من بكتيريا أخرى.

كلما زادت مدة استخدام المضادات الحيوية ، كلما قلت فعاليتها ضد تلك البكتيريا.

خطورة مقاومة المضادات الحيوية

انتشرت مقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل علاج بعض الأمراض، مثل التهاب السحايا أو الالتهاب الرئوي، أكثر صعوبة، قد تحتاج إلى أدوية أقوى وأكثر تكلفة. أو قد تحتاج إلى أخذها وقتًا أطول كما قد لا تتحسن حالتك بسرعة، أو قد تتطور إلى مشاكل صحية أخرى.

كل عام ، يصاب ما يقدر بنحو مليوني شخص في الولايات المتحدة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية. في بعض الحالات، تؤدي هذه العدوى إلى الوفاة.

تزيد المقاومة أيضًا من صعوبة رعاية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يحتاج بعض الأشخاص إلى علاجات طبية مثل العلاج الكيميائي أو الجراحة أو غسيل الكلى ، وأحيانًا يتناولون المضادات الحيوية للمساعدة في تقليل مخاطر العدوى.

ما تستطيع فعله لمنع حدوث مقاومة المضادات الحيوية

-لا تتناول المضادات الحيوية إلا إذا كنت متأكدًا من حاجتك إليها اسأل طبيبك دائمًا عما إذا كانت المضادات الحيوية ستساعدك حقًا بالنسبة للأمراض التي تسببها الفيروسات - نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والعديد من التهابات الأذن والجيوب الأنفية – فالمضادات الحيوية لن تفيدك.

-انهاء أقراص المضاد الحيوي كاملة وفي مواعيدها افعل ذلك حتى لو بدأت تشعر بتحسن إذا توقفت قبل القضاء على العدوى تمامًا، فمن المرجح أن تصبح هذه البكتيريا مقاومة للأدوية.

- يمكن أن تحميك التطعيمات من بعض الأمراض التي يتم علاجها بالمضادات الحيوية وهي تشمل التيتانوس والسعال الديكي.

-ابق آمنا في المستشفى توجد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل شائع في المستشفيات تأكد من أن مقدمي الرعاية يغسلون أيديهم بشكل صحيح اسأل أيضًا عن كيفية الحفاظ على الجروح الجراحية خالية من العدوى.