موجز الخليج 365 الاقتصادي.. مفاجأة اتفاق ما بعد بريكست و"فائدة" تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون شهر واحد، في ضربة مزدوجة للمواطن التركي والسوق. 3

عرقل الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون قدمه الديمقراطيون يتيح صرف منحة قدرها 2000 دولار للطبقة العاملة.

أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

عبر الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه وأسفه أيضا بشأن اتفاق التجارة مع بريطانيا، مؤكدا أن هناك نقاط أصابته بخيبة الأمل في الاتفاق.

يكثف صندوق الاستثمارات العامة استثماراته بالمشروعات العملاقة التي تسهم في تحقيق تنوع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط.

ماذا ينتظر بريطانيا بعد الاتحاد الأوروبي؟.. سؤال ملح بدأ يتبادر إلى أذهان البريطانيين بعد توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد لما بعد بريكست.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، والأوروبية، في نهاية تداولات الخميس، وسط آمال في ضوء اتفاق تحفيز وشيك، واتفاق ما بعد بريكست.

تستعرض ”الخليج 365” أهم بنود الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست، الذي أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عنه.

يواجه جاك ما أشهر رجل أعمال في الصين ورمز الشخص العصامي اليوم شكوك السلطات الصينية التي تبدو مصممة على مساءلته.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات صباح الخميس 24 ديسمبر 2020، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا وتراجع الدولار.

طلب محامو مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من كندا، تخفيف الإجراءات المرافقة لحريتها المشروطة.



أعرب الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن الألمانية عن قلقه من دخول شركات التكنولوجيا العملاقة ذات القدرات المالية الهائلة بصناعة السيارات.

