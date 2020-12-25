شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية .. منهم السمنة والإجهاد وفقر الدم والصدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر في موقع timesofindia، عن 10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية، تتعلق بالعديد من الأمراض الذى يكون انقطاع الطمث مؤشر مبكر للإصابة بها، خاصة أن دورات الحيض تستمر لمدة 28 يوما، وانقطاعها يدل على إصابتك بعدة أمراض لايجب تجاهلها.

أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية الاتى:

1. التغيرات الهرمونية والتي تعد من أكبر الأسباب وراء تأخر دورتك الشهرية بشكل غير عادي، حيث يعد اضطراب المبيض المتعدد الأكياس ومتلازمة تكيس المبايض من الأسباب الشائعة لتأخر دورات الحيض.

2. الإجهاد، والذى يكون أحد أكبر العوامل التي تعيق دوراتك العادية، نظرا لأن المرأة تعاني من ضغوط حادة لذا قد ينتج عنها تأخر الدورة الشهرية الى شهرين .

3. فقرالدم ونقص الحديد، فإذا كانت المرأة تعاني من نقص في الحديد أو تواجه مشاكل في امتصاص الحديد، فقد يؤثر ذلك على تدفق الدم في الجسم .

4. استخدام وسائل تحديد النسل قد ينتج عنه اضطرابات الدورة الشهرية، حيث تعمل الحبوب كطريقة آمنة "لتغيير" الأداء الهرموني لأنها تحتوي على جرعات من الإستروجين والبروجستين ، حيث تعمل الهرمونات على خفض خصوبتك بشكل فعال، وبالتالي تأخير الدورة الشهرية.

5. انخفاض وزن الجسم، فأن المعاناة من نقص الوزن يمكن أن يعانين أيضًا من مشاكل الدورة الشهرية الضائعة أو المتأخرة.

6. الأمراض المزمنة أو الصدمات، فأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية والسكري وأمراض الاضطرابات الهضمية وأنواع معينة من مشاكل الأمعاء معرضون بشكل أكبر لخطر النقص وعدم التوازن الهرموني ومشاكل الدورة الشهرية.

7. فترة ما حول سن اليأس، حيث تشير فترة ما حول انقطاع الطمث إلى الوقت الذي يبدأ فيه الجسم في الانتقال إلى سن اليأس، أي نهاية الدورة الشهرية. في حين أن معظم النساء يعانين من هذا بين سن 40-55 ، نظرا لإنخفاض أعداد البويضات.

8. الغدة الدرقية والتي تنظم عملية التمثيل الغذائي والتحفيز الهرموني والجهاز التناسلي أيضًا، لذا يمكن أن يسبب خمول أو فرط نشاط الغدة الدرقية مشاكل وتجعل المرأة تعاني من فترات متأخرة من دورات الحيض.

9. الكثير من التمرين، فان النساء اللائي يمارسن الرياضة لساعات طويلة جدًا أو يستهلكن سعرات حرارية أقل، من نقص الهرمونات التي قد تؤدي إلى تعطيل الدورة الشهرية المنتظمة.

10. السمنة، حيث يؤدي انخفاض وزن الجسم إلى تعطيل أداء الجسم والحيض، فإن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تحدث ايضا ًفي التغيرات الهرمونية.