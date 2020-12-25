617 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى 616 ألفا و933 شخصا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت الإدارة الصحية في بيان عبر البريد الإلكتروني، الخميس، أن هذا العدد من الأشخاص تم تطعيمهم في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين تمَّ تطعيمهم في إنجلترا بلغ 521594 واسكتلندا 56676 وويلز 22595 وأيرلندا الشمالية 16068.

وتابع البيان أنه يتم إعطاء التطعيمات للمقيمين في دار الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر والعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضافت الإدارة الصحية أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة سوف يزداد معدل التطعيم مع توفر المزيد من الجرعات وسوف يستمر البرنامج في التوسع مع تقديم المزيد من اللقاحات مباشرة إلى دور الرعاية.

