2650 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة المغربية، الخميس، 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 425 ألفا و864 حالة.



كما سُجلت 44 وفاة نزولا من 56 الأربعاء، ليصبح عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد 7130 حالة.

وتم شفاء 2833 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 388 ألفا و728.

وكشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، الخميس، أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا، لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.

وأضاف: "كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ للديوان الملكي، سيتم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني".

وأشار إلى أن الاستعدادات "لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جدا متقدمة" وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.