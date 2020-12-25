3362 وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 325 ألفا و96 حالة في المجمل، بزيادة 3362 وفاة عن الإحصاء السابق.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير، الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و391 ألفا و571 حالة، بزيادة 221408 حالات جديدة.



ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

